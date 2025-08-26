Hajj Hassan : Par ses décisions, le gouvernement a contenté l’ennemi et provoqué une partie de son peuple

Le député du Hezbollah Hussein Hajj Hassan a violemment attaqué mardi le gouvernement libanais en raison de ses décisions des 5 et 7 août qu'il a qualifiées de « catastrophiques », l’accusant de plier face aux pressions israéliennes et américaines et de ne pas tenir sa promesse de protéger la population du Liban-Sud contre les agressions israéliennes incessantes.

Cette violente déclaration, faite en marge d’une cérémonie de commémoration dans la localité de Choueifate (Iqlim el-Kharroub, sud de Beyrouth), s’inscrit dans le cadre de la campagne qui vise le gouvernement et son chef autour du désarmement du Hezbollah. Les décisions évoquées par le député sont celles qui ont mandaté l’armée pour préparer un plan de remise des armes d’ici la fin de l’année, qu’elle doit soumettre au gouvernement d’ici fin août.

« Par les décisions catastrophiques des 5 et 7 août, le gouvernement a contenté l’ennemi israélien et provoqué la colère d’une partie de son peuple, tant et si bien que (le Premier ministre israélien Benjamin) Netanyahu l’a félicité pour ses décisions, et s’est dit prêt à collaborer avec lui pour désarmer la Résistance », s’est emporté M. Hajj Hassan. « Pire encore, il a menacé de considérer comme cible toute tentative de reconstruction dans les villages frontaliers du Liban-Sud, qu’elle vienne du gouvernement, d’une association ou d’un particulier. Que faites-vous de ces menaces, alors que vous prétendez être un gouvernement souverainiste ? Vous êtes très loin de toute souveraineté », a-t-il poursuivi.

Le député a qualifié de « creuses » les déclarations de Nawaf Salam annonçant les décisions de désarmement. « Vous avez promis de riposter contre toute agression israélienne, or depuis les deux décisions, il y a eu environ 80 agressions et 30 martyrs, et nous n’avons entendu parler d’aucune riposte du gouvernement, alors que nous constatons que vous ployez sous les pressions israéliennes et américaines », a-t-il lancé.

Sans surprise, le député du Hezbollah a fustigé le gouvernement pour avoir remis un détenu arabe israélien aux autorités de Tel-Aviv, estimant que « le cabinet n’est pas intéressé à libérer les détenus libanais dans les geôles israéliennes ». La justice libanaise avait ordonné, le 21 août dernier, le transfert en Israël de l’Arabe israélien Saleh Abou Hussein. Celui-ci avait franchi illégalement la frontière avec le Liban en juillet 2024, en pleine guerre entre le Hezbollah et Israël, pour protester contre la politique israélienne. Le Hezbollah a vu dans sa libération « un cadeau gratuit offert à Israël », sachant qu’une dizaine de Libanais, en majorité des cadres du parti, sont retenus dans les prisons de l’État hébreu depuis la guerre.





Commentant le fait qu’un responsable libanais a demandé à une délégation américaine de faire pression sur les Israéliens afin de mettre un terme aux agressions sur le territoire libanais, M. Hajj Hassan a estimé que c’était comme « demander au loup féroce d’obliger son petit, tout aussi féroce, à s’engager à respecter des directives de paix », dans une allusion claire aux relations étroites entre les États-Unis et Israël. « Nous refusons d’abdiquer face aux Américains et aux Israéliens et d’abandonner notre force en attendant de voir ce qu’ils feront de nous », a-t-il dit.

Le député n’a pas épargné le ministre des Affaires étrangères Joe Raggi de ses critiques acerbes, estimant qu’il « répond sur les réseaux sociaux à n’importe quel citoyen iranien qui s’exprime sur le Liban », mais « ne dit mot face aux provocations de l’ennemi ». M. Raggi, rappelons-le, avait critiqué les déclarations de plusieurs responsables iraniens, notamment le ministre des Affaires étrangères, qu'il a accusés d'ingérence dans les affaires intérieures libanaises.