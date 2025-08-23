Après le rapatriement d’un citoyen israélien, le Hezbollah (encore plus) remonté contre le gouvernement

Le transfert jeudi vers Israël de Saleh Abou Hussein, un citoyen israélien détenu au Liban depuis juillet 2024, a suscité une polémique, notamment dans les milieux du Hezbollah. Si ce jeune Arabe israélien avait franchi illégalement la frontière sud du Liban dans le cadre d’une contestation de la politique israélienne, le parti chiite a vu dans sa libération « un cadeau gratuit offert à Israël ». Le bloc parlementaire du parti a même accusé les autorités libanaises de « trahison ».

Saleh Abou Hussein est arrivé l’année dernière à Naqoura au Liban-Sud à la nage et a aussitôt été arrêté par les renseignements militaires libanais. Selon plusieurs sources officielles contactées par notre journal, l’homme est « instable ». « Comment comprendre sinon le risque qu’il a pris ? » indique une source proche du dossier, avant de préciser que l’homme s’est révélé innocent (il n’aurait aucun lien avec les renseignements israéliens) et a été relâché pour des raisons humanitaires principalement.

Démarche unilatérale

Pour le Hezbollah – qui réclame à ce jour les prisonniers libanais détenus en Israël dans le cadre de la guerre de soutien au Hamas–, ce n’est pas une raison suffisante. « C’est Israël qui est demandeur et a pris l’initiative de le réclamer. Les autorités libanaises auraient dû négocier son retour en échange de quelque chose », dénonce anonymement un cadre du parti chiite. Dans un communiqué publié jeudi, le député du Hezbollah Ibrahim Moussaoui s’est dit « surpris » par cette « démarche unilatérale au cours de laquelle le Liban n’a récupéré aucun de ses citoyens détenus par l’ennemi » et a dénoncé le « message de honte et de trahison envoyé par l’État au peuple libanais ». Il a appelé les autorités libanaises à « expliquer au peuple libanais, en particulier aux familles des prisonniers, la réalité de ce qui s’est passé de manière claire et complète ». « Nous ne savons pas vraiment si l’enquête qui a été faite est sérieuse. Il a peut-être été envoyé dans une mission de renseignements », insiste le cadre du parti.

La manœuvre de Netanyahu

Le courroux du parti pro-iranien s’explique par la récupération politique faite par le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. Les services de ce dernier se sont réjouis du retour de cet homme, évoquant « une avancée positive et un signe encourageant pour l’avenir », selon un message publié sur X. Une déclaration qui insinue que le Liban officiel, qui a déjà franchi un pas en s’engageant à récupérer le monopole des armes sur son territoire, est sur la bonne voie pour calmer les tensions avec l’État hébreu. M. Netanyahu a saisi l’occasion pour tenter de marquer un succès en interne – en s’attribuant le crédit d’avoir ramené le prisonnier. Les médias israéliens ont rapporté que sa famille l’avait déclaré disparu il y a environ un an et ignorait qu’il se trouvait au Liban.

Aux yeux de la justice libanaise, Saleh Abou Hussein n’était ni prisonnier de guerre ni détenu politique, mais un simple citoyen ayant décidé de fuir Israël de sa propre initiative, se retrouvant ensuite au cœur d’une impasse humanitaire, ce qui distingue son cas des échanges de prisonniers habituels. Selon une source proche de Yarzé, « Israël n’était aucunement intéressé par un individu qui n’a aucun poids et qui est de surcroît d’origine arabe. Il n’y avait aucune chance de négocier un échange ». La justice n’avait d’autre choix que de le remettre en liberté. La décision prise par le procureur général de la Cour de cassation, le juge Jamal Hajjar, se fondait sur le caractère exclusivement humanitaire de l’affaire et sur le fait que la loi n’autorisait pas la détention indéfinie d’un individu sans fondement judiciaire. « Il n’y avait pas lieu de le garder. Il n’y avait aucune justification juridique ou politique pour une détention plus longue », indique une source proche de Baabda. Selon nos informations, le président Joseph Aoun n’est pas intervenu dans l’affaire. « Il a juste été notifié de la décision du procureur près la Cour de cassation, le juge Jamal Hajjar, et l’a respectée », précise la source. C’est d’ailleurs la Croix-Rouge internationale qui a mené les négociations avec l’État hébreu et non les autorités libanaises.