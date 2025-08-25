Une association appelle les autorités libanaises à interdire la plateforme de jeux Roblox

L’« Association libanaise de statistique, de formation et de développement » a appelé lundi le gouvernement à interdire la plateforme de création de jeux vidéos Roblox, citant des risques de « harcèlement et exploitation sexuelle » pour les enfants l'utilisant. Cette plateforme, dont l'objectif est de construire un jeu pour qu'il soit visité par les autres joueurs, est déjà interdite en Turquie depuis l'été dernier, tandis que les États-Unis poussent pour sa suspension dans le pays, en raison de son manque de mesures de sécurité pour les jeunes joueurs.

Dans un communiqué, l'Association libanaise de statistique et de formation, une organisation fondée en 2010 avec pour buts notamment de « contribuer à l’édification de la société libanaise et établir des bases de données et informations statistiques à la disposition des décideurs », a fait appel à plusieurs ministères, dont ceux des Télécommunications, de l’Information, des Affaires sociales, ainsi que de la Jeunesse et des Sports, mettant en garde contre les « dangers croissants » de ce jeu.

« Cette plateforme est devenue un espace ouvert aux contenus pornographiques et violents, et un terrain fertile pour le harcèlement des mineurs par des adultes à travers les salons de discussion, en l’absence de mécanismes efficaces de vérification de l’âge ou de prévention des communications non sécurisées, ce qui expose les enfants du Liban à de graves risques éducatifs, psychologiques et sécuritaires », affirme l'organisation. Elle estime « qu’au moins 30 % des enfants et adolescents libanais âgés de 8 à 16 ans ont déjà essayé Roblox ou continuent à l’utiliser régulièrement, d’après des données non officielles sur l’usage des jeux électroniques au Liban. Des dizaines de milliers d’enfants libanais sont exposés, directement ou indirectement, aux dangers liés à ce jeu », notamment « la présence de contenus pornographiques ou violents accessibles directement aux enfants », ajoute-t-elle.

Dans son règlement, disponible en ligne, le jeu dit avoir une « politique de zéro tolérance eu égard à l'exploitation des mineurs. » Par ailleurs, en novembre 2024, l'entreprise avait déclaré que certains de ses jeux et fonctions seront inaccessibles aux moins de 13 ans, notamment les salles de discussions virtuelles. Et en mars 2025, son cofondateur et PDG avait insisté sur le fait que l'entreprise veille à protéger ses utilisateurs et a souligné que des « dizaines de millions » de personnes vivent des « expériences extraordinaires » sur le site. Il avait encore estimé que « les parents qui s'inquiètent de la présence de leurs enfants sur Roblox ne devraient pas les laisser l'utiliser ».