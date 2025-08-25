Frais et commissions bancaires au Liban : arbitraires et excessifs ?

Cent « lollars » – ou dollars piégés dans les banques libanaises. C’est ce que Chadi* payait tous les trois mois en frais de tenue de compte auprès d’une banque libanaise. Et il est loin d’être le seul. Dix dollars pour un simple relevé bancaire. Une commission de 2 % sur les paiements effectués sur des sites internationaux. Des frais de 1,25 % sur les retraits en espèces. Treize dollars de frais mensuels pour un compte en « dollars frais ». Partout au Liban, les déposants tirent la sonnette d’alarme face à un même problème : des frais et commissions bancaires perçus comme excessifs, arbitraires et souvent opaques.

« Avant que notre campagne ne contraigne la banque à faire marche arrière, une institution libanaise avait même tenté d’imposer à ses clients des frais mensuels de 200 dollars sur les comptes dits en lollars », a déclaré à L’Orient-Le Jour/Today l’avocate et membre de l’Union des déposants Dina Abou Zour.

Décimé par six années d’une crise économique multiforme, le secteur bancaire libanais fonctionne comme un système-zombie : insolvable, mais toujours en activité, tandis que les déposants restent illégalement privés d’accès à leurs fonds. Pendant toutes ces années de vide juridique, les banques ont agi en quasi-impunité, imposant des frais incohérents qui varient non seulement d’une banque à l’autre, mais parfois même d’un client à l’autre.

«Un monopole nocif »





« Avant la crise, beaucoup de ces frais et commissions n’existaient pas ou étaient très minimes », déclare l’avocat fiscaliste Karim Daher.

« Nous étions dans une économie de marché où la libre concurrence prévalait », explique-t-il. « Jusqu’en 2019, chaque banque fixait sa propre politique tarifaire, ce qui avait du sens dans un contexte concurrentiel. Si une banque appliquait des frais trop élevés, les déposants pouvaient tout simplement transférer leurs fonds ailleurs. Cette pression contribuait à limiter les excès tarifaires. »

Avant la crise, les banques tiraient leurs revenus principalement de l’activité de crédit. Mais, à partir de 2019, elles ont commencé à facturer les services les plus élémentaires – des relevés bancaires aux opérations courantes – pour assurer leur survie.





« Et comme les déposants n’avaient plus accès à leurs fonds, et qu’aucune autre banque n’acceptait les lollars, ils ont perdu la possibilité de changer de banque », poursuit-il.

« Il y a aussi des frais injustifiables, comme ceux appliqués lors du paiement des impôts à l’État », ajoute M. Daher, bien que le montant exact de ces frais n’ait pas pu être confirmé, puisqu’il varie actuellement d’une banque à l’autre.

Une liste complète des frais de compte n’a pu non plus être établie, a ajouté Dina Abou Zour, soulignant que « les banques ont systématiquement refusé de communiquer ces informations malgré des demandes répétées, chaque établissement appliquant des montants différents et les considérant comme des frais légitimes, même lorsque le compte est inactif ». Aujourd’hui, que vous retirez de l’argent au guichet ou à un distributeur, « vous êtes facturé – ce qui n’existait pas avant la crise, ou alors seulement à des montants négligeables », a-t-elle ajouté.

Selon Karim Daher, l’ensemble de ces charges sert à couvrir les salaires, les frais de fonctionnement et à préserver les marges bénéficiaires. Faute d’alternative, les banques se sont transformées en « monopole nocif », déplore-t-il. Elles ont profité du fait que les clients étaient pris au piège. « On leur faisait signer des contrats longs et souvent illisibles lors de l’ouverture de leur compte. Dans certains cas, on leur demandait même de confirmer avoir lu l’intégralité du contrat en ligne, qu’ils l’aient fait ou non. »

Ces contrats donnaient souvent à la banque le droit unilatéral de modifier les commissions à tout moment, à condition d’en informer le client. « Cela avait du sens quand les clients pouvaient partir. Aujourd’hui, ils ne le peuvent plus », poursuit M. Daher. « La seule catégorie de frais qui peut être considérée comme justifiable concerne les frais de conformité et de transferts, car ces coûts ont augmenté tant dans les banques libanaises qu’étrangères. »

« Il faut comprendre que les banques n’ont plus aucune autre source de revenu », déclare Tanal Sabah, président de la Lebanese Swiss Bank. « Elles doivent continuer à payer les salaires, et ces salaires sont aujourd’hui couverts par les fonds des déposants. » Selon lui, le secteur dépense environ un milliard de dollars par an en charges d’exploitation – carburant, systèmes informatiques, salaires, etc. Seule « une poignée de banques disposant de succursales à l’étranger génèrent encore des profits. Pour les autres, même des frais agressifs ne suffisent pas à couvrir les coûts. »

« Pour survivre, les banques liquident leurs actifs frais – vendant biens immobiliers, euro-obligations et autres –, mais au lieu de restituer les recettes aux déposants, une grande partie de ces fonds sert à couvrir les frais de fonctionnement », note M. Sabah.

La circulaire n° 964 de la BDL

M. Daher explique qu'en 2023, Wassim Mansouri, alors vice-gouverneur de la Banque du Liban, avait été contacté à ce sujet. « Nous avons tiré la sonnette d’alarme, car nous avions déjà signalé ce comportement à la Commission de contrôle des banques (CCB) à trois reprises : d’abord en tant qu’ordre des avocats ; ensuite via le comité pour les droits des déposants ; et enfin, par le biais du comité exécutif de l’Union des ordres professionnels au Liban – représenté par les présidents du barreau de Beyrouth, de l’ordre des ingénieurs et de l’ordre des médecins – qui ont tous signé une lettre adressée à la CCB pour dénoncer ces frais excessifs et arbitraires », rapporte-t-il. « La CCB n’a répondu à aucune de ces lettres. »

Si la CCB n’est pas actuellement autorisée à s’exprimer dans la presse, une source proche de l’institution a indiqué à L’Orient-Le Jour, sans pouvoir confirmer si des réponses formelles avaient été adressées aux courriers, que « la CCB a formé un comité chargé de traiter ces questions et d’exercer une pression morale sur les banques afin qu’elles réduisent leurs frais ». La source a ajouté que la commission n’avait pas la compétence juridique pour contraindre les banques à se conformer – une affirmation que Karim Daher conteste.

En réponse aux plaintes croissantes, la BDL a fini par publier une circulaire interdisant aux banques d’appliquer de nouveaux frais ou commissions sur les comptes en lollars. « Bien que la circulaire soit très claire, les banques l’ont ignorée. Et aucune sanction n’a été prise par la CCB », souligne Karim Daher.

Peu après la nomination de Karim Souhaid au poste de gouverneur, la Banque du Liban a publié en juin la circulaire n° 964, obligeant les banques à divulguer tous les frais, commissions, taux d’intérêt, dépenses et autres charges imposés aux clients – ainsi que leur fréquence d’application.





« La publication de l’annonce n° 964 n’est ni une mesure isolée ni nouvelle, mais fait partie des efforts continus de la BDL pour promouvoir la transparence, l’équité et la responsabilité dans le secteur bancaire et financier, en particulier en ce qui concerne les frais appliqués aux clients », déclare le département de la communication de la BDL à L’Orient-Le Jour. « Les banques sont tenues d’appliquer des frais justifiables, transparents, raisonnables et proportionnés aux services fournis », souligne-t-il.

« Dès 2015, la BDL avait publié la circulaire de base n° 134, obligeant les banques et institutions financières à s’assurer que tous les frais, commissions et charges soient clairement justifiés, dûment communiqués et présentés de manière transparente aux clients. L’annonce n° 964 s’inscrit dans la continuité de ces mesures et reflète l’engagement de la BDL à aligner les pratiques du secteur sur les normes internationales et les meilleures pratiques », ajoute le département.

« Dans le contexte économique actuel, il est plus que jamais essentiel de garantir l’uniformité et l’équité des frais appliqués. L’annonce vise donc à détecter toute disparité injustifiée entre les institutions, à renforcer la protection des consommateurs et à permettre au public de prendre des décisions mieux éclairées », précise la BDL.

Alors que la mise en œuvre de la circulaire est encore en cours, la BDL procède actuellement à la collecte et à l’analyse des données reçues des banques et des institutions financières. « Une fois cet examen terminé, les informations recueillies nous permettront d’évaluer les pratiques tarifaires actuelles, de déterminer si certains frais dépassent les normes acceptables et de prendre les mesures appropriées si nécessaire », ajoute-t-on.

« Nous espérons que le nouveau président et les nouveaux membres de la CCB passeront enfin à l’action », conclut M. Daher.