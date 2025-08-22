Face à Israël, « il est extrêmement difficile pour l’UE de rester crédible »

Les ministres des Affaires étrangères de l'UE discutent de l'Ukraine lors des pourparlers de Weimar prolongés au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à Paris, le 12 février 2025. Christophe Petit Tesson/Pool/AFP
L’Union européenne (UE) finira-t-elle par sanctionner Israël ? La question est revenue sur la table depuis que Tel-Aviv a annoncé mercredi sa nouvelle opération militaire visant à conquérir Gaza-ville, ainsi que l’approbation finale du projet controversé de colonisation « E1 » en Cisjordanie. En juin dernier, la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, avait agité une liste de dix options pour répondre à la violation par l’État hébreu de l’accord d’association UE-Israël en raison de son non-respect des droits humains à Gaza. Aucune action n’avait pourtant été entreprise, malgré les affirmations des 27 ministres des Affaires étrangères selon lesquelles ils se tiendraient prêts à « agir si Israël ne respecte pas ses engagements ». Alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a affirmé jeudi que son armée contrôlera Gaza même si...
