Le lancement d'une antenne Kurde par le média d'État SANA, une « rupture avec le passé » historique en Syrie

C’est une première dans l’histoire des médias d’État syriens. Au cours d’une cérémonie officielle mercredi au Centre national des arts visuels à Damas, sous le slogan « SANA : un tournant », l’agence de presse officielle syrienne SANA a annoncé le lancement d’une antenne en langue kurde. La cérémonie a notamment rassemblé le ministre de l’Information Hamza al-Moustafa, le directeur général de l’agence de presse, Ziad Mahameed, plusieurs ambassadeurs ainsi que Yusuf Ozhan, directeur adjoint et rédacteur en chef de l’agence de presse officielle turque Anadolu.La refonte éditoriale et visuelle de SANA s’accompagne d’investissements dans l’infrastructure et les ressources humaines, ainsi que d’un virage affirmé vers le numérique et le multilingue. Désormais, l’agence entend publier en anglais,...

