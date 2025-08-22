Le lancement d'une antenne Kurde par le média d'État SANA, une « rupture avec le passé » historique en Syrie

Le directeur général de l'agence, Ziad Mahameed, prononçant un discours lors de la cérémonie de lancement de la nouvelle Agence de presse arabe syrienne, intitulée « SANA : un tournant », au Centre national des arts visuels de Damas, le mercredi 20 août. (Source : photo tirée du compte X de SANA)
C’est une première dans l’histoire des médias d’État syriens. Au cours d’une cérémonie officielle mercredi au Centre national des arts visuels à Damas, sous le slogan « SANA : un tournant », l’agence de presse officielle syrienne SANA a annoncé le lancement d’une antenne en langue kurde. La cérémonie a notamment rassemblé le ministre de l’Information Hamza al-Moustafa, le directeur général de l’agence de presse, Ziad Mahameed, plusieurs ambassadeurs ainsi que Yusuf Ozhan, directeur adjoint et rédacteur en chef de l’agence de presse officielle turque Anadolu.La refonte éditoriale et visuelle de SANA s’accompagne d’investissements dans l’infrastructure et les ressources humaines, ainsi que d’un virage affirmé vers le numérique et le multilingue. Désormais, l’agence entend publier en anglais, turc, français, espagnol et kurde. «Notre...
C’est une première dans l’histoire des médias d’État syriens. Au cours d’une cérémonie officielle mercredi au Centre national des arts visuels à Damas, sous le slogan « SANA : un tournant », l’agence de presse officielle syrienne SANA a annoncé le lancement d’une antenne en langue kurde. La cérémonie a notamment rassemblé le ministre de l’Information Hamza al-Moustafa, le directeur général de l’agence de presse, Ziad Mahameed, plusieurs ambassadeurs ainsi que Yusuf Ozhan, directeur adjoint et rédacteur en chef de l’agence de presse officielle turque Anadolu.La refonte éditoriale et visuelle de SANA s’accompagne d’investissements dans l’infrastructure et les ressources humaines, ainsi que d’un virage affirmé vers le numérique et le multilingue. Désormais, l’agence entend publier en anglais,...
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.