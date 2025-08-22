Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Moyen-Orient - FOCUS

Le lancement d'une antenne Kurde par le média d'État SANA, une « rupture avec le passé » historique en Syrie

L’annonce du média d’État intervient après un regain de tension entre Damas et l’administration autonome du Nord-est.

Par Dany MOUDALLAL, le 22 août 2025 à 12h58

Le lancement d'une antenne Kurde par le média d'État SANA, une « rupture avec le passé » historique en Syrie

Le directeur général de l'agence, Ziad Mahameed, prononçant un discours lors de la cérémonie de lancement de la nouvelle Agence de presse arabe syrienne, intitulée « SANA : un tournant », au Centre national des arts visuels de Damas, le mercredi 20 août. (Source : photo tirée du compte X de SANA)

C’est une première dans l’histoire des médias d’État syriens. Au cours d’une cérémonie officielle mercredi au Centre national des arts visuels à Damas, sous le slogan « SANA : un tournant », l’agence de presse officielle syrienne SANA a annoncé le lancement d’une antenne en langue kurde. La cérémonie a notamment rassemblé le ministre de l’Information Hamza al-Moustafa, le directeur général de l’agence de presse, Ziad Mahameed, plusieurs ambassadeurs ainsi que Yusuf Ozhan, directeur adjoint et rédacteur en chef de l’agence de presse officielle turque Anadolu.La refonte éditoriale et visuelle de SANA s’accompagne d’investissements dans l’infrastructure et les ressources humaines, ainsi que d’un virage affirmé vers le numérique et le multilingue. Désormais, l’agence entend publier en anglais, turc, français, espagnol et kurde. «Notre...
C’est une première dans l’histoire des médias d’État syriens. Au cours d’une cérémonie officielle mercredi au Centre national des arts visuels à Damas, sous le slogan « SANA : un tournant », l’agence de presse officielle syrienne SANA a annoncé le lancement d’une antenne en langue kurde. La cérémonie a notamment rassemblé le ministre de l’Information Hamza al-Moustafa, le directeur général de l’agence de presse, Ziad Mahameed, plusieurs ambassadeurs ainsi que Yusuf Ozhan, directeur adjoint et rédacteur en chef de l’agence de presse officielle turque Anadolu.La refonte éditoriale et visuelle de SANA s’accompagne d’investissements dans l’infrastructure et les ressources humaines, ainsi que d’un virage affirmé vers le numérique et le multilingue. Désormais, l’agence entend publier en anglais,...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut