« Personne ne souhaite voir le Liban sombrer », assure le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe

Le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, Hossam Zaki, a assuré jeudi que « personne ne souhaite voir le Liban sombrer dans une situation aux conséquences indésirables », à l'issue d'une rencontre avec le président libanais Joseph Aoun au palais de Baabda. Il a par ailleurs déclaré soutenir le monopole des armes par les autorités libanaises.

« L'objectif de cette visite était de réaffirmer le soutien de la Ligue arabe au principe de l'autorité de l'État et du monopole des armes. Nous avons réaffirmé notre respect pour le cadre fixé par l'État pour la mise en œuvre de cette politique. Nous avons joint notre voix à celle des dirigeants libanais pour demander à la communauté internationale de faire pression sur Israël afin qu'il se retire du territoire libanais et applique le cessez-le-feu. Nous avons également souligné que la médiation américaine s'inscrit dans ce cadre et que le médiateur doit se concentrer sur l'obligation pour la partie israélienne d'appliquer les résolutions (internationales) », a déclaré M. Zaki.

« Personne ne souhaite voir le Liban sombrer dans une situation aux conséquences indésirables », a encore déclaré le responsable. Il a exprimé l'espoir que « la sagesse prévaudra et qu'une vision nationale dans l'intérêt du pays sera adoptée car l'objectif principal est de rétablir la stabilité et la paix civile et de consacrer la pleine souveraineté de l'État ».

L'armée israélienne poursuit, malgré la trêve, ses frappes et tirs sur le Liban-Sud, et moins régulièrement sur d'autres régions considérées comme des fiefs du Hezbollah, comme la Békaa et la banlieue sud de Beyrouth. Pour tenter de mettre fin à ces agressions, les États-Unis ont présenté une « feuille de route », via l'émissaire Tom Barrack, qui vise à mettre en application « pas à pas » différentes mesures entre Beyrouth et Tel-Aviv.

Le Liban a fait un premier pas dans ce sens en acceptant officiellement le « plan Barrack » et en donnant à l'armée jusqu'à la fin de l'année pour désarmer le Hezbollah et les autres groupes armés dans le pays. En contrepartie, Israël devrait entre autres se retirer progressivement des positions qu'il occupe encore au Liban-Sud et libérer les détenus libanais dans ses prisons.

L'adoption, par le gouvernement libanais, de la feuille de route américaine sur le désarmement du Hezbollah a été largement critiquée par le parti chiite, le secrétaire général du parti de Dieu, Naïm Kassem, allant même jusqu'à brandir la menace d'un conflit interne.