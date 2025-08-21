Le désarmement des camps palestiniens va commencer aujourd'hui

Avec deux mois de retard, l’heure du désarmement des camps palestiniens a sonné. Jeudi soir, l’armée libanaise pénétrera dans le camp de Bourj Brajné, situé dans la banlieue sud de Beyrouth, pour lancer sa mission, selon une source à Yarzé citée par notre journal.

Le Conseil des ministres avait prévu d’entamer ce chantier avant juin, mais n’a pu le mettre en œuvre en raison du manque de coopération de certaines factions palestiniennes, notamment le Hamas.

Toutefois, le coup d’envoi a finalement été donné à l’issue d’une visite de trois jours en début de semaine par Yasser Abbas, fils du président palestinien Mahmoud Abbas. Cette visite a permis de conclure un accord avec les autorités libanaises à ce sujet. M. Abbas, qui doit quitter Beyrouth jeudi, s’est entretenu avec plusieurs responsables libanais, y compris le président du Parlement, Nabih Berry. « Les réunions ont abouti à une entente sur le plan à mettre en exécution », indique une source proche de l’Organisation de libération de la Palestine, sans plus de précisions.

Selon l’ambassadeur Ramez Demachkiyé, président du Comité de dialogue libano-palestinien, la décision concernant Bourj Brajné a été prise, et la mission doit démarrer « incessamment ». La tâche sera facilitée par le fait que ce camp accueille principalement des factions de l’OLP (dont le Fateh du président Abbas), qui parraine le processus et valide ce principe depuis plusieurs mois. L'opération de remise des armes dans ce camp devrait durer deux à trois semaines, selon M. Demachkiyé, et se dérouler sans trop de difficultés. Elle servira de précédent pour permettre l’accès de l’armée à d’autres camps, plus délicats en raison de l’influence plus forte du Hamas. D’après nos informations, ni le Hamas ni le Hezbollah n’ont été consultés. Le Hezbollah s’oppose déjà au plan gouvernemental visant son désarmement d’ici la fin de l’année.

Selon des sources concordantes, les prochaines étapes concerneront en principe les camps du sud du Litani — Al-Bass et Rachidiyé — qui doivent être désarmés conformément à la résolution 1701. Le camp de Rachidiyé, où plusieurs factions, dont le Hamas, sont présentes, est particulièrement susceptible de poser problème. Il est le point de départ de tirs à plusieurs reprises de roquettes en direction d’Israël.