Quatrième visite de Barrack : flexibilité tactique sans changer de cap

La quatrième visite de l'envoyé américain Tom Barrack a réaffirmé que les États-Unis maintenaient leur politique de pression et de suivi, tout en réajustant leur tactique après la décision du gouvernement libanais de restreindre les armes aux seules forces de l'État.Malgré le fait que cette visite suit de près celle de Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Washington continue de considérer les armes du Hezbollah comme une question interne au Liban, écartant ainsi Téhéran, une approche dont l'efficacité reste encore à démontrer. Par ailleurs, le discours officiel américain a consciemment remplacé l’expression « désarmer le Hezbollah » par « retrait complet des armes », donnant un aspect plus neutre et précis, afin de réduire les tensions.Des signaux politiques nouveaux...

