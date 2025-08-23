De Beyrouth à Paris, l’ascension lumineuse de Joseph G. Sassine

N’est de matière qui, entre ses mains, ne se transforme telle une chrysalide en œuvre d’art. Des cannettes de boisson gazeuse aux agrafes, en passant par l’argile, le jute, le verre et autres, jusqu’aux écorces d’arbres, tout se mue sous l’impulsion d’une curiosité qui le pousse à explorer, dans son « laboratoire » – comme il aime appeler son atelier –, les limites de la matière. Il la tord, l’étire, la moud, la réduit en miettes, jusqu’à ce qu’elle « fasse vibrer la lumière », explique Joseph G. Sassine. Une sorte de langage pictural abstrait, structuré par le nombre d’or, qui s’appuie sur une recherche centrée sur une lumière tendant toujours vers le mystique.De l’ombre à la lumièreJoseph G. Sassine a commencé à donner libre cours à ses pérégrinations artistiques en 1975, pendant la...

