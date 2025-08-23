Menu
Culture - Rencontre

De Beyrouth à Paris, l’ascension lumineuse de Joseph G. Sassine

Longtemps secret dans son atelier, l’ancien directeur de la Banque de l’habitat voit aujourd’hui ses créations rejoindre à la fois les collections de l’Institut du monde arabe et les enchères prestigieuses de Sotheby’s. Un destin où la rigueur de l’architecte se mêle à l’audace du créateur.

OLJ / Par Nanette Ziadé-Ritter, le 23 août 2025 à 09h30

De Beyrouth à Paris, l’ascension lumineuse de Joseph G. Sassine

Des toiles signées par l’artiste Joseph G. Sassine. Avec l'aimable autorisation de l'artiste

N’est de matière qui, entre ses mains, ne se transforme telle une chrysalide en œuvre d’art. Des cannettes de boisson gazeuse aux agrafes, en passant par l’argile, le jute, le verre et autres, jusqu’aux écorces d’arbres, tout se mue sous l’impulsion d’une curiosité qui le pousse à explorer, dans son « laboratoire » – comme il aime appeler son atelier –, les limites de la matière. Il la tord, l’étire, la moud, la réduit en miettes, jusqu’à ce qu’elle « fasse vibrer la lumière », explique Joseph G. Sassine. Une sorte de langage pictural abstrait, structuré par le nombre d’or, qui s’appuie sur une recherche centrée sur une lumière tendant toujours vers le mystique.De l’ombre à la lumièreJoseph G. Sassine a commencé à donner libre cours à ses pérégrinations artistiques en 1975, pendant la guerre civile qui déjà laissait beaucoup de débris de...
