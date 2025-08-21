Liban-Sud : frappe israélienne mortelle sur un scooter à Deir Siriane, des missiles sol-sol utilisés pour la première fois depuis novembre 2024 | Direct

Liban-Sud : bombardements israéliens nocturnes sur Hoch, Ansar et Deir el-Zahrani

Dans la nuit, l'armée israélienne a mené plusieurs bombardements sur le Liban-Sud, notamment sur la périphérie d'Ansar, dans le caza de Nabatiyé, vers 22h30. Selon notre correspondant, ces tirs ont été menés avec des missiles sol-sol tirés depuis le territoire israélien, une première depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, le 27 novembre 2025. Une autre frappe utilisant le même type de projectile a visé ensuite la zone dite d' « al-Ras », à Deir el-Zahrani, également dans le caza de Nabatiyé. Les missiles ont été aperçus dans le ciel de la région par des habitants.

Ces bombardements ont eu lieu alors que, plus tôt une frappe aérienne avait visé el-Hoch, près de Tyr, et fait sept blessés. L'appartement visé dans ce village avait déjà été visé précédemment.

Dans la nuit également, des tirs à l'arme automatique ont été menés depuis le site de Roueissat el-Alam, sur les hauteurs contestées de Kfarchouba, en direction de ce village du caza de Hasbaya, dans le secteur-est de la frontière.

Après ces tirs, l'armée israélienne a dit avoir frappé des « infrastructures, entrepôts d'armes et un lance-roquettes » au Liban-Sud, sans préciser dans quelles localités ni le type de munitions utilisées.