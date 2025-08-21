Liban-Sud : frappe israélienne mortelle sur un scooter à Deir Siriane, des missiles sol-sol utilisés pour la première fois depuis novembre 2024 | Direct

Le ministère libanais de la Santé a confirmé le bilan d'un tué dans la frappe israélienne de drone sur Deir Siriane.
Washington sanctionne quatre juges de la CPI
La décision des États-Unis d’imposer des sanctions contre quatre juges de la Cour pénale internationale (CPI), annoncée hier par le secrétaire d’État Marco Rubio, sous prétexte de « politisation » de cette institution, a créé une vaste polémique et des critiques, notamment de la part de la France. Israël a, en revanche, salué cette décision.
Les sanctions américaines visent la juge canadienne Kimberly Prost, le juge français Nicolas Guillou, qui est impliqué dans le dossier du mandat d'arrêt visant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, ainsi que deux procureures adjointes, Nazhat Shameem Khan des îles Fidji et Mame Mandiaye Niang du Sénégal. Ils sont sanctionnés pour avoir « directement participé aux efforts déployés par la CPI pour enquêter, arrêter, détenir ou poursuivre des ressortissants des Etats-Unis ou d'Israël, sans le consentement de l'un ou l'autre de ces pays », a déclaré le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, dans un communiqué.
Retrouvez ici plus de détails et les réactions de la part de la communauté internationale.
Le plan de conquête de Gaza montre le « mépris flagrant » d'Israël pour les efforts de médiation, selon le Hamas
Le plan de conquête de la ville de Gaza pour lequel le gouvernement israélien a annoncé mercredi le rappel de 60.000 réservistes témoigne du « mépris flagrant » d'Israël pour les efforts de médiation en vue d'un cessez-le-feu, estime le Hamas dans un communiqué. « L'annonce aujourd'hui par l'armée d'occupation terroriste du début [d'une] opération contre la ville de Gaza et ses près d'un million d'habitants et de déplacés [...] témoigne [...] d'un mépris flagrant des efforts déployés par les médiateurs », en vue d'un accord de cessez-le-feu et de libération des otages à Gaza, écrit le mouvement palestinien dans le communiqué.
« Alors que le [Hamas] a annoncé son accord sur la dernière proposition présentée par les médiateurs, [Israël] insiste sur la poursuite de sa guerre barbare » et en ne donnant pas de réponse à cette proposition, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu « démontre qu'il est le véritable obstacle à tout accord, qu'il ne se soucie pas de la vie [des otages israéliens] et qu'il n'a pas sérieusement l'intention de les récupérer », ajoute le texte.
Liban-Sud : une bombe a encore été tirée ce matin depuis un drone israélien près d'un engin de chantier à Aïtaroun (Bint Jbeil).
Liban-Sud : bombardements israéliens nocturnes sur Hoch, Ansar et Deir el-Zahrani
Dans la nuit, l'armée israélienne a mené plusieurs bombardements sur le Liban-Sud, notamment sur la périphérie d'Ansar, dans le caza de Nabatiyé, vers 22h30. Selon notre correspondant, ces tirs ont été menés avec des missiles sol-sol tirés depuis le territoire israélien, une première depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, le 27 novembre 2025. Une autre frappe utilisant le même type de projectile a visé ensuite la zone dite d' « al-Ras », à Deir el-Zahrani, également dans le caza de Nabatiyé. Les missiles ont été aperçus dans le ciel de la région par des habitants.
Ces bombardements ont eu lieu alors que, plus tôt une frappe aérienne avait visé el-Hoch, près de Tyr, et fait sept blessés. L'appartement visé dans ce village avait déjà été visé précédemment.
Dans la nuit également, des tirs à l'arme automatique ont été menés depuis le site de Roueissat el-Alam, sur les hauteurs contestées de Kfarchouba, en direction de ce village du caza de Hasbaya, dans le secteur-est de la frontière.
Après ces tirs, l'armée israélienne a dit avoir frappé des « infrastructures, entrepôts d'armes et un lance-roquettes » au Liban-Sud, sans préciser dans quelles localités ni le type de munitions utilisées.
Liban-Sud : un mort dans une frappe israélienne de drone sur un scooter à Deir Siriane
Vers 7h du matin, un drone de l'armée israélien a pris pour cible un scooter à Deir Siriane, dans le caza de Marjeyoun, tuant son conducteur, rapporte notre correspondant dans le sud du Liban, Mountasser Abdallah. Après le tir, des drones israéliens continuaient de survoler la zone. Selon les informations locales disponibles, la victime de cette frappe s'appelait Salim Salmane el-Khatib. Deux de ses frères avaient été auparavant tués dans des attaques israéliennes.
Bonjour et bienvenue dans notre couverture en direct des événements au Moyen-Orient : à Gaza, où l’armée israélienne continue son offensive sanglante et se prépare à occuper la ville principale ; au Liban, où l'État hébreu a mené ces dernières heures plusieurs frappes, ainsi qu'en Iran et en Syrie.
