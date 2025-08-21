Près de 80 personnes, dont une majorité de migrants de retour d’Iran, ont péri mardi soir dans l’un des plus graves accidents de la route des dernières années en Afghanistan. Un autocar est entré « violemment » en collision avec une moto et un camion qui transportait du carburant, provoquant un incendie, a indiqué la police du district de Guzara, dans l’ouest frontalier de l’Iran, accusant le conducteur de l’autocar de « vitesse excessive » et de « négligences ». Les forces de sécurité locales estiment que 17 à 19 des victimes étaient des enfants, d’après différents bilans provisoires. Il s’agit de l’un des accidents de la route les plus meurtriers des dernières années, d’après l’agence de presse officielle Bakhtar.Le gouvernement taliban a fait part de sa « grande tristesse » et appelé les « autorités de transport compétentes à rassembler promptement les informations concernant cet accident », d’après un communiqué publié par son porte-parole, Zabihullah Mujahid. L’autocar transportait des Afghans récemment revenus d’Iran vers Kaboul, à plus de 1 000 km de là, a déclaré le porte-parole du gouverneur provincial, Mohammad Yousuf Saeedi. L’Iran a donné jusqu’à début septembre aux quatre millions d’Afghans sans-papiers présents sur son territoire pour rentrer dans leur pays.
Monde - AFGHANISTAN
Au moins 78 morts dans l’accident d’un car transportant des migrants de retour d’Iran
OLJ / le 21 août 2025 à 00h00