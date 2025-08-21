Au moins 30 morts dans l’attaque d’une mosquée dans le Nord-Ouest

Le bilan de l’attaque d’une mosquée dans le Nord-Ouest du Nigeria mardi s’élevait, à l’heure de mettre sous presse hier, à au moins 30 morts, selon des sources locales. Des « bandits », comme on appelle localement les membres de gangs criminels, ont attaqué mardi une mosquée dans la ville d’Unguwar Mantau, dans la région de Malumfashi, dans l’État de Katsina. Depuis des années, des « bandits » s’en prennent aux communautés rurales du nord-ouest et du centre du Nigeria, pillant des villages, kidnappant des habitants contre rançon et incendiant des maisons après les avoir saccagées. L’attaque contre des fidèles qui priaient tôt le matin a eu lieu malgré une série d’accords de paix conclus récemment dans l’État de Katsina afin d’endiguer la vague d’attaques perpétrées par...

