Entre pop et Marvel, le Libanais Jean-Pierre Khoury habille Beyoncé
Le plus discret des créateurs libanais est un paradoxe : de Yasmina Sabri à la diva américaine, qui brillait sur scène le 15 juillet dernier dans une tenue de sa création, son nom est sur tous les toits, mais il y met une sourdine.
Beyoncé en Jean-Pierre Khoury lors de son Cowboy Carter Tour. Photo tirée du compte instagram @ jean.pierre.khoury
En 2024, quand Forbes Mena a révélé sa liste des innovateurs de la mode, Jean-Pierre Khoury y était glissé discrètement, englouti par des ténors tels qu’Élie Saab ou Zuhair Murad. JPK est de toute façon un discret. À même pas 30 ans, à la tête de sa marque éponyme depuis 2019, il ne fait aucun bruit malgré un compte Instagram qui dépasse les 164 000 abonnés. Ses créations parlent, chantent, crient pour lui et cela lui suffit. Le 15 juillet dernier, il vivait son moment Beyoncé. La reine de la pop en personne a choisi de lui confier une de ses robes de scène pour le deuxième acte de son Cowboy Carter Tour. « Une minirobe », détaille-t-il, « avec un soutien-gorge conique, entièrement brodée à la main de motifs texans, avec plus de 30 000 perles écrasées et cristaux Swarovski, accentuée par une parure Swarovski de taille Rivoli et assortie...
