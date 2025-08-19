L'une des plus grandes usines de Captagon du Moyen-Orient démantelée dans la Békaa

Le ministère irakien de l'Intérieur a annoncé le démantèlement de l'une des plus grandes usines de Captagon du Moyen-Orient, en coopération avec le Liban. « La coopération étroite en matière de sécurité et de renseignement entre le ministère irakien de l'Intérieur et la direction générale de la Sécurité de l'État au Liban a abouti à une avancée majeure, à savoir la découverte et le démantèlement de l'une des plus grandes usines de fabrication de Captagon dans la vallée de la Békaa au Liban », rapporte un communiqué publié à Bagdad.

Le texte souligne que cette prise a été rendue possible grâce aux « informations précises fournies par les services irakiens à leurs homologues libanais », permettant à l'armée libanaise de mener mi-juillet une vaste opération aboutissant tout d'abord à la fermeture de l'usine, mais aussi à la destruction « d'énormes quantités de stupéfiants destinés à la fabrication et à la distribution » de cette amphétamine de synthèse. Le ministère irakien de l'Intérieur décrit l'opération comme étant « le coup le plus dur porté aux réseaux de Captagon au Moyen-Orient », se félicitant d'une coopération en matière de renseignements qui reflète « la solidité des relations entre les deux pays ».

Le 14 juillet dernier, l’armée libanaise avait annoncé le démantèlement d'une importante usine de fabrication de pilules de Captagon à Yammouné, dans la région de Baalbeck (Békaa), « l’une des plus grandes usines saisies à ce jour ».

Depuis la chute du régime Assad en Syrie le 8 décembre dernier, accusé de gérer un narco-État à la tête de la production mondiale de Captagon, les autorités syriennes auraient détruit près de 200 millions de pilules, alors que les saisies s’élevaient à près de 300 millions de cachets en 2023, selon un rapport de la Banque mondiale . Si les études manquent encore pour déterminer avec certitude la partie qui a pris le relais pour fournir notamment les pays du Golfe, principaux consommateurs, les rapports se multiplient sur des centres de production établis au Soudan.