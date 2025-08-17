Menu
Moyen-Orient - Focus

Le Soudan, en passe de devenir un hub du trafic de captagon ? 

Si des liens avec la Syrie semblent exister, les réseaux de cette drogue de synthèse n’ont pas disparu du pays, encore considéré comme un narco-État il y a moins d’un an.

Par Thomas Duquesne, le 17 août 2025 à 00h00,

Une pilule de captagon, reconnaissable avec ses deux croissants. Photo d'archives Joseph Eid/AFP

L’empire de la drogue aurait-il changé de base ? Après la chute, le 8 décembre dernier en Syrie, de Bachar el-Assad dont le régime était accusé de gérer un narco-État à la tête de la production mondiale de captagon, la place est à saisir. Les autorités syriennes auraient détruit près de 200 millions de pilules découvertes après l’effondrement du clan Assad, alors que les saisies s’élevaient à près de 300 millions de cachets en 2023, selon un rapport de la Banque mondiale. Si les études manquent encore pour déterminer avec certitude qui a pris le relais pour fournir notamment les pays du Golfe, principaux consommateurs, les rapports se multiplient sur des centres de production établis au Soudan. Quelques laboratoires avaient été découverts et démantelés par Khartoum avant avril 2023, lorsque la guerre civile entre l’armée et les Forces de...
