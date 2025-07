L'armée annonce la saisie de « l’une des plus grandes usines » de fabrication de captagon à Yammouné

L’armée libanaise a annoncé lundi avoir démantelé une importante usine de fabrication de pilules de captagon à Yammouné, dans la région de Baalbeck (Békaa). « Il s’agit de l’une des plus grandes usines saisies à ce jour », affirme l'institution militaire dans un communiqué.Une patrouille de la Direction du renseignement, appuyée par une unité de l’armée, a mené une perquisition sur les lieux. Les soldats ont « procédé au démontage des équipements et machines utilisés dans l’usine, pesant environ 10 tonnes », précise le communiqué, ajoutant qu’une partie de ces équipements a été détruite.Les forces ont également saisi « une importante quantité de pilules de captagon, ainsi que des cristaux de méthamphétamine et d’autres drogues ». Une pelleteuse a été mobilisée pour « reboucher un...

