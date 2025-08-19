Transferts de fonds post-crise : la redevabilité pour tous n’est pas encore au menu
Loin d’une remise en cause globale, la décision du parquet financier de la semaine dernière sur les transferts bancaires à l’étranger s’inscrit dans le cadre étroit d’enquêtes spécifiques.
le 19 août 2025 à 00h00
Une agence bancaire dans une rue de Jounieh, en janvier 2024. Photo P.H.B.
La nouvelle avait fait l'effet d’un coup de tonnerre : en ordonnant, le 14 août, le rapatriement de fonds transférés à l’étranger après le 17 octobre 2019 – date charnière de l’effondrement libanais –, le procureur financier, le juge Maher Cheaïto, a donné un immense espoir à tous ceux qui réclamaient la fin de l’impunité pour les passe-droits présumés dont l’élite bancaire et politique aurait bénéficié pendant plus de cinq ans de crise.Si cette décision reste « historique » au regard de l’inaction passée, sa portée est toutefois bien plus limitée que ce qu’une première lecture des dépêches pouvait laisser entendre : loin d’une remise en cause globale, la décision s’inscrit dans le cadre étroit d’enquêtes précises, dont avait été saisi son prédécesseur, Ali Ibrahim, et qui étaient restées enfouies dans les tiroirs du parquet...
La nouvelle avait fait l'effet d’un coup de tonnerre : en ordonnant, le 14 août, le rapatriement de fonds transférés à l’étranger après le 17 octobre 2019 – date charnière de l’effondrement libanais –, le procureur financier, le juge Maher Cheaïto, a donné un immense espoir à tous ceux qui réclamaient la fin de l’impunité pour les passe-droits présumés dont l’élite bancaire et politique aurait bénéficié pendant plus de cinq ans de crise.Si cette décision reste « historique » au regard de l’inaction passée, sa portée est toutefois bien plus limitée que ce qu’une première lecture des dépêches pouvait laisser entendre : loin d’une remise en cause globale, la décision s’inscrit dans le cadre étroit d’enquêtes précises, dont avait été saisi son prédécesseur, Ali Ibrahim, et qui...
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.