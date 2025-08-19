Transferts de fonds post-crise : la redevabilité pour tous n’est pas encore au menu

La nouvelle avait fait l'effet d’un coup de tonnerre : en ordonnant, le 14 août, le rapatriement de fonds transférés à l’étranger après le 17 octobre 2019 – date charnière de l’effondrement libanais –, le procureur financier, le juge Maher Cheaïto, a donné un immense espoir à tous ceux qui réclamaient la fin de l’impunité pour les passe-droits présumés dont l’élite bancaire et politique aurait bénéficié pendant plus de cinq ans de crise.Si cette décision reste « historique » au regard de l’inaction passée, sa portée est toutefois bien plus limitée que ce qu’une première lecture des dépêches pouvait laisser entendre : loin d’une remise en cause globale, la décision s’inscrit dans le cadre étroit d’enquêtes précises, dont avait été saisi son prédécesseur, Ali Ibrahim, et qui...

