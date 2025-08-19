Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Économie - Analyse

Transferts de fonds post-crise : la redevabilité pour tous n’est pas encore au menu

Loin d’une remise en cause globale, la décision du parquet financier de la semaine dernière sur les transferts bancaires à l’étranger s’inscrit dans le cadre étroit d’enquêtes spécifiques. 

le 19 août 2025 à 00h00

Transferts de fonds post-crise : la redevabilité pour tous n’est pas encore au menu

Une agence bancaire dans une rue de Jounieh, en janvier 2024. Photo P.H.B.

La nouvelle avait fait l'effet d’un coup de tonnerre : en ordonnant, le 14 août, le rapatriement de fonds transférés à l’étranger après le 17 octobre 2019 – date charnière de l’effondrement libanais –, le procureur financier, le juge Maher Cheaïto, a donné un immense espoir à tous ceux qui réclamaient la fin de l’impunité pour les passe-droits présumés dont l’élite bancaire et politique aurait bénéficié pendant plus de cinq ans de crise.Si cette décision reste « historique » au regard de l’inaction passée, sa portée est toutefois bien plus limitée que ce qu’une première lecture des dépêches pouvait laisser entendre : loin d’une remise en cause globale, la décision s’inscrit dans le cadre étroit d’enquêtes précises, dont avait été saisi son prédécesseur, Ali Ibrahim, et qui étaient restées enfouies dans les tiroirs du parquet...
La nouvelle avait fait l'effet d’un coup de tonnerre : en ordonnant, le 14 août, le rapatriement de fonds transférés à l’étranger après le 17 octobre 2019 – date charnière de l’effondrement libanais –, le procureur financier, le juge Maher Cheaïto, a donné un immense espoir à tous ceux qui réclamaient la fin de l’impunité pour les passe-droits présumés dont l’élite bancaire et politique aurait bénéficié pendant plus de cinq ans de crise.Si cette décision reste « historique » au regard de l’inaction passée, sa portée est toutefois bien plus limitée que ce qu’une première lecture des dépêches pouvait laisser entendre : loin d’une remise en cause globale, la décision s’inscrit dans le cadre étroit d’enquêtes précises, dont avait été saisi son prédécesseur, Ali Ibrahim, et qui...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut