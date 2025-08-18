Tarek Mitri : Si Israël ne respecte pas la feuille de route américaine, nous ne serons plus tenus de la respecter

Le vice-Premier ministre libanais Tarek Mitri a affirmé lundi que le Liban « ne sera plus tenu de respecter » la feuille de route présentée par l'émissaire américain Tom Barrack si l'État hébreu poursuit ses violations du cessez-le-feu et maintient une présence au Liban-Sud malgré la trêve conclue en novembre.

« Si Israël ne respecte pas la feuille de route américaine, nous ne serons plus tenus de la respecter », a affirmé M. Mitri dans un entretien accordé à la chaîne al-Araby Tv. « Nous n’avons reçu jusqu’à ce jour aucune garantie, mais l’engagement des États-Unis exige une pression sur Israël », a-t-il ajouté, notant que ces garanties constituent « une condition essentielle pour la mise en œuvre de la feuille de route américaine présentée par Tom Barrack ». Il a dans ce cadre souligné que « le Liban et le Hezbollah respectent l'arrêt des hostilités contrairement à Israël ». Revenant sur la décision des autorités libanaises de désarmer le parti chiite, il a souligné que « le Conseil des ministres a accordé un délai à l’armée libanaise (pour élaborer un plan de désarmement, ndlr) sans lui imposer de calendrier ».

Salam : Pas de sécurité sans désarmement

Ces propos interviennent alors que l'émissaire américain Tom Barrack a effectué une tournée lundi auprès des autorités libanaises, après leur engagement à désarmer les milices au Liban, dont le Hezbollah. Depuis Beyrouth, ce dernier a appelé lundi Tel-Aviv à faire un pas à son tour après que le gouvernement de Nawaf Salam ait chargé l'armée libanaise début août d'élaborer un plan pour désarmer le parti chiite. Réagissant à ses propos, une source politique israélienne a affirmé à la chaîne saoudienne panarabe al-Hadath que l'État hébreu « jouera son rôle lorsque le Liban prendra des mesures concrètes ».

Dans ce contexte, le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, a une nouvelle fois affirmé lundi que la décision de confier à l’État libanais le monopole des armes a été prise. « La décision de monopoliser les armes aux mains de l'État a été prise. Sans cela, il n'y a ni sécurité ni stabilité, et sans sécurité ni stabilité, il n'y a ni investissements ni croissance économique », a-t-il souligné à la Foire internationale Rachid Karamé de Tripoli, qu’il visitait.

De son côté, le député du Hezbollah Hussein Hajj Hassan a affirmé lundi à la chaîne qatarie al-Jazeera que « pour que le Liban s'engage à respecter la feuille de route américaine, il faut obtenir des garanties en faisant pression sur Israël . « Washington nous a menacés d'annexer le Liban à Bilad el-Cham s'il ne se conformait pas à la feuille de route américaine », a-t-il ajouté. Dans une interview accordée le 12 juillet 2025 au média émirati The National, l’émissaire américain Tom Barrack avait évoqué une « menace existentielle » pour le Liban. « Vous avez Israël d’un côté, l’Iran de l’autre, et maintenant la Syrie qui se manifeste si rapidement que si le Liban ne bouge pas, il retournera à Bilad el-Cham », avait-il alors estimé. Bilad el-Cham fait référence à l’ancien nom du territoire syrien, qui comprend aujourd’hui la Syrie, la Jordanie, le Liban, la Palestine et Israël.