Netanyahu: les manifestations pour la fin de la guerre à Gaza renforcent la position du Hamas

Les manifestations en Israël pour exiger la fin de la guerre dans la bande de Gaza et la libération négociée des otages renforcent la position du Hamas, a affirmé dimanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

« Ceux qui appellent aujourd'hui à mettre fin à la guerre sans une défaite du Hamas non seulement renforcent la position du Hamas et éloignent la libération de nos otages, mais ils garantissent aussi que les horreurs du 7 octobre se reproduiront encore et encore, et que nous devrons nous battre dans une guerre sans fin », a accusé M. Netanyahu lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement.

Des milliers de personnes sont descendues dimanche dans la rue en Israël pour exiger un accord de cessez-le-feu garantissant la libération des otages enlevés lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 sur le sol israélien, qui a déclenché la guerre.