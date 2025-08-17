Netanyahu: les manifestations pour la fin de la guerre à Gaza renforcent la position du Hamas
AFP /
le 17 août 2025 à 14h16,
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le 13 aoüt 2025 à Jérusalem. REUTERS/Ronen Zvulun/Pool
Les manifestations en Israël pour exiger la fin de la guerre dans la bande de Gaza et la libération négociée des otages renforcent la position du Hamas, a affirmé dimanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
« Ceux qui appellent aujourd'hui à mettre fin à la guerre sans une défaite du Hamas non seulement renforcent la position du Hamas et éloignent la libération de nos otages, mais ils garantissent aussi que les horreurs du 7 octobre se reproduiront encore et encore, et que nous devrons nous battre dans une guerre sans fin », a accusé M. Netanyahu lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement.
Des milliers de personnes sont descendues dimanche dans la rue en Israël pour exiger un accord de cessez-le-feu garantissant la libération des otages enlevés lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 sur le sol israélien, qui a déclenché la guerre.
Les manifestations en Israël pour exiger la fin de la guerre dans la bande de Gaza et la libération négociée des otages renforcent la position du Hamas, a affirmé dimanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.« Ceux qui appellent aujourd'hui à mettre fin à la guerre sans une défaite du Hamas non seulement renforcent la position du Hamas et éloignent la libération de nos otages, mais ils garantissent aussi que les horreurs du 7 octobre se reproduiront encore et encore, et que nous devrons nous battre dans une guerre sans fin », a accusé M. Netanyahu lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement.Des milliers de personnes sont descendues dimanche dans la rue en Israël pour exiger un accord de cessez-le-feu garantissant la libération des otages enlevés lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 sur...
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.