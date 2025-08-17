Manifestations en Israël pour demander un accord sur la libération des otages à Gaza

Des manifestations ont débuté dimanche dans plusieurs villes d'Israël pour réclamer la fin de la guerre dans la bande de Gaza et un accord négocié pour la libération des otages qui y sont retenus.

Cette mobilisation survient alors qu'Israël a dit se préparer à prendre le contrôle de Gaza-ville et de camps de réfugiés voisins avec pour but affiché de vaincre le Hamas et libérer les otages enlevés le 7 octobre 2023 lors de l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien en Israël, qui a déclenché la guerre.

Un immense drapeau israélien, floqué de portraits de personnes kidnappées, a été déployé à Tel-Aviv sur la "place des otages", devenue emblématique depuis le début de la guerre à Gaza, selon une photo diffusée sur X.

Plusieurs importants axes routiers ont été coupés par des manifestants, notamment l'autoroute reliant Tel-Aviv à Jérusalem, où des manifestants ont mis le feu à des pneus et provoqué d'importants bouchons, selon des images des médias locaux.

Dimanche, premier jour de la semaine en Israël, l'activité était nettement réduite dans les rues de Jérusalem, a-t-on également constaté.

Vers 8H00 (5H00 GMT), des dizaines de manifestants postés devant la résidence du Premier ministre Benjamin Netanyahu demandaient au gouvernement de "mettre fin à la guerre" et "ramener tout le monde", en référence aux otages.

Là aussi ils brandissaient les portraits des personnes enlevées, drapeaux israéliens et bannières jaunes, la couleur symbole des otages.

Le Forum des familles et des disparus, principale association des proches d'otages, mais aussi l'opposition, une partie du monde économique et syndical, ont appelé à une grève de solidarité ce dimanche avec les otages à Gaza.

Dans un nouveau communiqué dimanche, le Forum a assuré que des "centaines de milliers de citoyens israéliens paralyseront le pays aujourd'hui avec une revendication claire": "Ramenez les 50 otages, mettez fin à la guerre".

L'attaque du 7-Octobre a entraîné côté israélien la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles.

Parmi les 251 otages capturés ce jour-là, 49 restent détenus à Gaza, dont 27 décédés, selon l'armée israélienne.

L'offensive de représailles israélienne a fait à Gaza au moins 61.722 morts, majoritairement des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.

