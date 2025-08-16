Raï espère que « l’État rétablira sa souveraineté » sur l’ensemble du territoire libanais

Le patriarche maronite Béchara Raï a espéré samedi que l’État rétablira sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire et qu’une paix durable s’installera au Liban.

« Nous prions pour que l'État étende sa souveraineté, pour qu'une paix durable et juste s'installe au Liban, et pour que la reconstruction démarre », a déclaré le dignitaire religieux dans son homélie au couvent Mar Chaaya dans le Metn, lors de la messe qu’il célébrait pour le 325e anniversaire de la congrégation maronite des moines Antonins, en présence du président Joseph Aoun et de son épouse Neemat.

Ses propos interviennent peu après les déclarations véhémentes de Naïm Kassem chef du Hezbollah, qui a affirmé que sa formation était prête à un affrontement si le désarmement lui était imposé, après que le gouvernement a chargé l'armée libanaise d'élaborer un plan pour le désarmer. Après plus d’un an de combats entre Israël et le parti-milice pro-iranien, et un cessez-le-feu instauré le 27 novembre 2024, la reconstruction n’a toujours pas été amorcée au Liban-Sud et dans d’autres régions du pays, faute de financement. Washington conditionne son aide au désarmement du Hezbollah par les autorités libanaises.

Le patriarche maronite a également rappelé que le Liban est une mission et la patrie de la diversité. « Nous prions pour une volonté sincère de s’affranchir de la mentalité du blocage, vers une pensée nationale qui rassemble, se sacrifie et ne divise pas », a-t-il ajouté, en référence au blocage des institutions par le tandem chiite Amal-Hezbollah qui a entravé l’élection présidentielle et bloqué le processus de réformes pendant des années.