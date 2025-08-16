Au moins 1 760 Palestiniens tués depuis fin mai à Gaza en cherchant de l'aide, selon l'ONU | Direct

Le point sur la situation au Liban-Sud ce matin
- Un drone israélien a largué une bombe sonore sur la localité de Kfar Kila, dans le caza de Marjayoun, rapporte notre correspondant Mountasser Abdallah.
- Un autre drone israélien a ciblé une pelleteuse à la périphérie de Aïtaroun, dans le caza de Bint Jbeil, du côté de la localité de Blida.
Haykal a inspecté le site de l'explosion d'un dépôt d'armes au Liban-Sud
Le commandant en chef de l’armée libanaise Rodolphe Haykal a inspecté hier le site de l'explosion samedi dernier d'un dépôt d'armes dans le caza de Tyr, qui a tué six soldats de la troupe.
« Aucune option ne s’offre à l’armée si ce n’est de continuer à accomplir son devoir face aux agressions répétées de l’ennemi israélien, car la sauvegarde de la patrie est une mission sacrée pour laquelle les sacrifices s’imposent », a-t-il souligné.
Katz à Joseph Aoun : Nous continuerons d’agir avec force contre toute violation
Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré a adressé hier « un message direct » au président libanais Joseph Aoun. « Nous vous considérons, avec le gouvernement libanais, comme responsables directs du maintien de la souveraineté du Liban et de l’application de l’accord de cessez-le-feu. Nous ne reviendrons pas à la réalité du 7 octobre et nous continuerons d’agir avec force contre toute violation », a-t-il souligné, peu après que l'armée israélienne ait mené des frappes au Liban-Sud.
L'armée israélienne a mené hier des opérations en périphérie de la ville de Gaza
L'armée israélienne a confirmé vendredi que ses troupes menaient une série d'opérations à la périphérie de la ville de gaza, où des habitants font état depuis plusieurs jours d'intenses frappes et d'incursions au sol.
« Ces derniers jours, les troupes de Tsahal ont opéré dans la zone de Zeitoun, à la périphérie de Gaza-ville », a indiqué vendredi un communiqué publié par l'armée. Les opérations consistent à « localiser des explosifs, éliminer des terroristes et démanteler des infrastructures terroristes en surface et sous terre », précise ce communiqué. L'armée a précisé que ses troupes avaient également été visées par des insurgés utilisant un missile antichar, mais qu'aucun personnel n'avait été blessé lors de l'incident.
Ces derniers jours, des habitants de Gaza-ville ont rapporté à l'AFP une intensification des frappes aériennes touchant des zones résidentielles.
Au moins 1.760 Palestiniens tués depuis fin mai à gaza en cherchant de l'aide, selon l'ONU
Au moins 1.760 Palestiniens ont été tués depuis fin mai dans la bande de Gaza, la plupart par l'armée israélienne, en cherchant de l'aide humanitaire, a affirmé vendredi le Bureau des droits de l'homme de l'ONU pour ce territoire palestinien.
Selon un porte-parole de la Défense civile de Gaza, Mahmoud Bassal, au moins 38 personnes ont par ailleurs été tuées vendredi par des frappes israéliennes dans le territoire, dont 12 qui attendaient une aide humanitaire.
Interrogée, l'armée israélienne a déclaré que ses troupes cherchaient à « démanteler les capacités militaires du Hamas », le mouvement islamiste palestinien contre lequel elle est en guerre depuis octobre 2023, ajoutant que ses forces prenaient des précautions « pour réduire les dommages causés aux civils ».
