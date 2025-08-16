Quelles rivières du Liban explorer cet été ?

Durant l’été, les rivières du Liban constituent une alternative aux plages, avec leur eau froide et leur environnement plus frais. Mais nombre d’entre elles sont aujourd’hui polluées, et certains préfèrent éviter le Liban-Sud et la Békaa en raison des frappes israéliennes quasi quotidiennes, malgré le cessez-le-feu conclu en novembre dernier entre le Hezbollah et l’État hébreu. L’Orient Today vous propose quatre rivières à découvrir.

Chouane (Kesrouan)

Le lac de Chouane, situé dans la réserve de Jabal Moussa, est un lieu prisé des touristes et des résidents depuis des années. Une randonnée de niveau modéré à difficile de 3,6 km est nécessaire pour l’atteindre, explique l’Association pour la protection de Jabal Moussa. « Pique-nique, camping et activités nautiques (kayak, rafting, etc.) y sont interdits pour protéger les écosystèmes et assurer la sécurité des visiteurs », précise l’association. Par ailleurs, « la baignade en zone profonde du lac n’est pas recommandée en raison des courants ». Le droit d’entrée est de 4 dollars par personne et de 2 $ pour les moins de 16 ans du lundi au vendredi. Il est de 8 $ par personne les week-ends et jours fériés et de 4 $ pour les moins de 16 ans.

Jahliyé et Baakline (Chouf)

Très fréquentée le week-end, la rivière de Jahliyé attire au point qu’il est difficile parfois de trouver une place, selon Nassim Abou Thiab, moukhtar du village. Des restaurants longent la berge, avec chaise louée à 5 dollars, même si l’on ne souhaite pas consommer.

À quelques kilomètres de là, la rivière de Baakline offre une expérience similaire, avec cafés et bassins alimentés par le cours d’eau. Elle est également très fréquentée les vendredis, samedis et dimanches.

L’Oronte (Hermel)

Connue pour le rafting, l’Oronte (ou Assi) se trouve non loin de la frontière syrienne. Cette région a néanmoins été fortement touchée par la récente guerre. « Nous avons quatre niveaux de rafting et proposons pour ceux qui restent dormir sur le site une descente nocturne en rafting. Il existe d’autres activités, comme la randonnée, la baignade et le kayak », détaille Noureddine Makhour, qui travaille au Rafting Squad Club de Hermel. Il existe deux options d’hébergement : une tente canadienne fermée contre les insectes ou une chambre d’hôtes en vieille pierre.

Le rafting coûte 20 dollars par personne. Une visite touristique avec tyrolienne coûte, elle, 15 dollars. Ceux qui ne souhaitent pas participer à ces activités peuvent pique-niquer au bord de la rivière, dont l’accès est gratuit. Noureddine Makhour ajoute que la rivière convient pour la baignade : « Preuve en est : les poissons de l’Oronte, notamment les saumons, sont exportés à l’étranger. »

Bisri (Liban-Sud)

Bordée de cafés et de restaurants, la rivière Bisri traverse une vallée de 6 millions de mètres cubes entre les cazas du Chouf et de Jezzine. Selon Karim Kanaan, ingénieur et militant de la région, il existe des endroits propres dans la rivière où l’on peut se baigner, mais à d’autres endroits, il y a des eaux usées. Pour savoir où se baigner, il « est conseillé d’avoir un guide local ». Le meilleur moment pour nager dans les coins propres est « à la fin de l’hiver et au début du printemps, lorsque l’eau est le plus pure, potable et abondante », précise-t-il.

L’activiste souligne que l’accès à la rivière est gratuit car toute la vallée appartient à l’État et qu’il y est donc interdit de réclamer des droits d’entrée. Ce site a fait la une de l’actualité il y a quelques années. En 2020, la Banque mondiale avait annulé un projet de barrage après la mobilisation d’écologistes.

Autres zones du Liban-Sud

Certaines rivières, prisées habituellement, sont désormais inaccessibles en raison du conflit au Liban-Sud. Selon le maire de Hasbaya, les restaurants près de la rivière Hasbani fonctionnent toujours, mais le taux de fréquentation n’atteint que 30 %. Quant aux parcs de Wazzani, ils sont totalement détruits et toute personne s’en approchant s’expose à des tirs israéliens, selon un moukhtar de village.