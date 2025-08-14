Trois ouvriers syriens décèdent en inhalant des gaz toxiques dans la Békaa

Les corps de trois ressortissants syriens ont été retirés par l’équipe de la Défense civile de Masnaa (frontière syrienne) d’une bouche d’égout dans le village de Marj, dans la Békaa, rapporte notre correspondante Sarah Abdallah. Les trois hommes s’étaient retrouvés piégés dans les canalisations, et leurs dépouilles mortelles ont été transportées à l’hôpital gouvernemental de la Békaa.

Une source de la Défense civile précise à L’Orient-Le Jour que les trois victimes sont des ouvriers qui étaient chargés de nettoyer la bouche d’égout. Deux d’entre eux étaient descendus en premier. Une combinaison d’émanations de gaz toxiques et de manque d’oxygène les a fait perdre connaissance puis s’asphyxier. Alarmé par leur retard à remonter, le troisième homme a tenté de les rejoindre, mais il a malheureusement perdu la vie à son tour.

Ce n’est pas la première fois que de tels drames ont lieu pendant une opération de nettoyage d’égouts au Liban. Le 17 juillet dernier, cinq ouvriers étaient morts alors qu’ils effectuaient des travaux de maintenance dans une station d’épuration des eaux usées de l'Office des eaux de Beyrouth et du Mont-Liban, à Khaldé, au sud de Beyrouth. L’enquête de la Défense civile avait conclu à la mort d’un premier ouvrier par inhalation de produits toxiques, les quatre autres ayant perdu la vie en essayant de le sauver.

La direction générale de la Défense civile avait alors réaffirmé « l’importance du strict respect des consignes de sécurité au travail, en particulier dans les espaces clos exposés à des émanations de gaz toxiques ».