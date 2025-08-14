Une solution politique pour Gaza équivaudrait à la défaite d'Israël, affirme Netanyahu | En direct

Gideon Saar a affirmé à la presse américaine qu'accepter de reconnaitre un État de Palestine serait « suicidaire » pour Israël.

Une frappe israélienne a visé un engin de chantier au Liban-Sud, sans faire de victime. Hier soir, un sexagénaire a été tué entre Haris et Aïnata, dans une frappe de drone sur sa voiture.

L'Égypte a condamné l'idéologie du « Grand Israël » et a demandé des explications.