Une solution politique pour Gaza équivaudrait à la défaite d'Israël, affirme Netanyahu | En direct

Liban-Sud : frappe israélienne sur un engin de chantier à Yaroun
Dans la matinée, au Liban-Sud, un hélicoptère israélien a largué une bombe sonore près d'un berger dans les environs de Chebaa (caza de Hasbaya), sans faire de blessés. La voiture de cet homme, garée non loin, a également été frappée par un explosif largué par l'armée israélienne. Plus tard, un drone israélien a bombardé un engin de chantier à Yaroun (Bint Jbeil), également sans faire de victimes.
Des informations ont en outre pu être obtenues de la part d'habitants de Aïnata sur la victime de la frappe israélienne de mercredi soir, sur la route reliant ce village à celui voisin de Haris. L'homme tué s'appelait Nasser Ghassan Nasrallah. Âgé d'une soixantaine d'années, il vivait à l'étranger, dans un pays africain, et était seulement en visite au Liban, dont il devait partir ce matin. Il avait perdu un de ses fils qui a été tué pendant la dernière guerre entre le Hezbollah et Israël.
L'Égypte demande à Israël des explications sur l'idéologie du « Grand Israël »
L'Égypte a condamné hier soir l'idéologie du « Grand Israël » et a demandé des explications, a déclaré le ministère égyptien des Affaires étrangères.
« L'Égypte affirme son engagement à établir la paix au Moyen-Orient et condamne ce qui a été rapporté dans certains médias israéliens à propos de ce qui est appelé +le Grand Israël+. Elle a demandé des clarifications à ce sujet, au vu de ce que cela reflète en termes de provocation à l'instabilité, de rejet de l'option de la paix dans la région et d'insistance sur l'escalade », a écrit le ministère dans un communiqué publié hier soir.
Cette idéologie expansionniste israélienne veut un « Grand Israël » qui engloberait notamment la bande de Gaza, la Cisjordanie, l’intégralité du Liban, de la Jordanie, une large partie de la Syrie et de l’Irak, mais aussi des bouts de l’Arabie saoudite, du Koweït, de la Turquie et le Sinaï égyptien.
Saar : Accepter un État palestinien serait « suicidaire »
De son côté, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a affirmé hier soir, également à Newsmax, qu'il serait « suicidaire » pour Tel-Aviv d'accepter la création d'un État de Palestine, évoquant que la dernière fois que l'État hébreu a cédé des terres, en 2005 lors du retrait israélien de Gaza, « un vaste réseau terroriste a été créé ».
« Si vous leur donnez un État avec le contrôle des frontières, du ciel, la possibilité d'être connecté avec d'autres pays de la région, probablement radicaux avec des alliances, ce sera suicidaire du point de vue d'Israël », a déclaré M. Saar, qui a reproché aux pays soutenant la création d'un Etat palestinien de ne « pas se soucier vraiment de ce qui arrive à Israël ».
Smotrich veut approuver un projet de colonie qui pourrait couper en deux la Cisjordanie occupée
Le ministre des Finances israélien, Bezalel Smotrich, issu de l'ultra-droite, a annoncé qu'il comptait approuver la construction de milliers de logements dans le cadre d'un nouveau projet de colonie illégale en Cisjordanie occupée. Dans le cadre de ce projet, pour lequel M. Smotrich a affirmé qu'il allait approuver les appels d'offres, plus de 3.000 logements seraient construits dans la zone dite « E1 », qui relie Jérusalem à la colonie déjà existante de Maale Adumim. Cette expansion, qui vise à diviser la Cisjordanie occupée en deux, « enterre l'idée d'un Etat palestinien », a déclaré M. Smotrich.
Une solution politique pour Gaza équivaudrait à la défaite d'Israël, affirme Netanyahu
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a écarté mercredi soir toute « solution politique » à la guerre de Gaza, poussant encore pour l'élimination totale du Hamas, estimant lors d'une réception organisée par le média américain de droite Newsmax à Jérusalem, qu'une telle « solution politique n'est qu'une autre façon de dire défaite et capitulation », a-t-il déclaré.
Lors de cet entretien, le Premier ministre israélien a encore souligné qu'Israël pourrait bombarder la bande de Gaza, « comme les Alliés [pendant la Seconde Guerre mondiale] ont bombardé Dresde, nous pourrions les affamer et plus personne ne survivrait », soulignant toutefois que ce n'était pas le cas et disant privilégier des « déplacements de population ».
Bonjour et bienvenue dans notre couverture en direct des événements au Moyen-Orient : à Gaza, où l’armée israélienne continue son offensive sanglante et veut prendre la ville de Gaza ; au Liban, où l'État hébreu poursuit ses frappes et éliminations ciblées, ainsi qu'en Iran et en Syrie.
