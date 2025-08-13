La dépouille mortelle du Libanais de Dearborn porté disparu dans le Lac Érié retrouvée

Deux jours après le drame survenu dimanche, au cours duquel Hussein Afif Hassoun, un Libanais de 23 ans originaire de Kfar Hatta au Liban-Sud et résident de Dearborn, dans le Michigan aux États-Unis, a été porté disparu après s'être noyé dans le lac Érié, sa dépouille mortelle a été retrouvée mardi à 8h45 (heure locale), rapporte un communiqué de presse du bureau du shérif du comté de Monroe (Michigan).

« Le mardi 12 août 2025, les membres de la division maritime du bureau du shérif du comté de Monroe ont repris les recherches dans la zone où le plaisancier avait été vu pour la dernière fois dans l’eau. Au cours des recherches, une personne présente dans le secteur a signalé avoir localisé un corps vers 8h45. Les membres de la division maritime se sont rendus sur place et ont repêché le corps » rapporte le communiqué, qui précise que la « victime a été transportée à terre, puis remise au médecin légiste du comté de Lucas pour examen », rapporte le communiqué.

Contacté mardi en début d'après-midi, son oncle avait confirmé à L'Orient-Le Jour que la victime était toujours portée disparue. Le décalage horaire est de sept heures entre le Liban et Michigan.

Hussein Afif Hassoun se trouvait avec « quatre autres adultes à bord d’un bateau blanc de type Baja (conçu pour la vitesse, NDLR), à plusieurs centaines de yard (mètres) à l’est du chenal pour bateaux de Sandy Creek/Sterling State Park », avait rapporté lundi un communiqué du bureau du shérif du comté de Monroe. « Lorsqu’ils ont sauté du bateau pour nager, Hassoun a commencé à éprouver des difficultés et a coulé » avait narré le bureau, tandis qu'un autre communiqué avait précisé qu'il « ne portait pas de gilet de sauvetage ».

Suite à un signalement du drame à 17h49 (heure locale), le bateau a été escorté jusqu'à la rive par une embarcation de secours des pompiers, tandis que des plongeurs ont entamé les recherches pour retrouver le corps de la victime, avait poursuivi le communiqué. Suspendues à 23h en raison de « vagues dangereuses », elles avaient repris lundi matin, avec l'aide des Gardes côtes américains, la police des frontières américaine, et des équipes de plongeur.

« Cela me brise le cœur. J’ai constaté que beaucoup de gens ignorent l’existence des courants dans le lac et ne comprennent pas vraiment à quel point il est facile de s’y laisser entraîner » avait commenté une internaute lundi, réagissant au communiqué du bureau du shérif de Monroe. Une autre avait souligné que le lac était « incroyablement agité » dimanche, précisant que « des navigateurs chevronnés, des pêcheurs, des gens qui ont grandi ici, etc., se noient tout le temps » dans ce lac.

Plus de 50 noyades ont été recensées cette année dans les Grands Lacs, selon le Great Lakes Surf Rescue Project, cité par le site Detroit News. La ville de Dearborn, surnommée la «capitale de l’Amérique arabe», abrite une importante diaspora libanaise, depuis le début du XXè siècle, majoritairement issue du Liban-Sud, ayant notamment profité des offres d'emploi octroyés par l'usine Ford, à 10 kilomètres à l'Est de Détroit.