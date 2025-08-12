Un Libanais de Dearborn porté disparu après s'être noyé dans le lac Érié au Michigan

Il s'appelle Hussein Afif Hassoun et a 23 ans. Depuis dimanche, ce Libanais originaire de Kfar Hatta (caza de Saïda) et résident de Dearborn, dans le Michigan aux États-Unis, est porté disparu après s'être noyé dans le lac Érié, l'un des cinq Grands Lacs d'Amérique du Nord. Il se trouvait avec « quatre autres adultes à bord d’un bateau blanc de type Baja (conçu pour la vitesse, NDLR), à plusieurs centaines de yards (mètres) à l’est du chenal pour bateaux de Sandy Creek/Sterling State Park », rapporte un communiqué du bureau du shérif du comté de Monroe (Michigan). « Lorsqu’ils ont sauté du bateau pour nager, Hassoun a commencé à éprouver des difficultés et a coulé » narre le bureau, tandis qu'un autre communiqué précise qu'il « ne portait pas de gilet de sauvetage ».

Suite à un signalement du drame à 17h49 (heure locale), le bateau a été escorté jusqu'à la rive par une embarcation de secours des pompiers, tandis que des plongeurs ont entamé les recherches pour retrouver le corps de la victime, poursuit le communiqué. Suspendues à 23h en raison de « vagues dangereuses », elles ont repris lundi matin, avec l'aide des Gardes côtes américains, la police des frontières américaine, et des équipes de plongeur. Lundi, la famille de la victime a confirmé au site Bint Jbeil que le jeune homme n'avait pas encore été retrouvé.

Contacté, son oncle a confirmé mardi à L'Orient-Le Jour que ce dernier était toujours porté disparu.

« Cela me brise le cœur. J’ai constaté que beaucoup de gens ignorent l’existence des courants dans le lac et ne comprennent pas vraiment à quel point il est facile de s’y laisser entraîner » commente une internaute lundi, réagissant au communiqué du bureau du shérif de Monroe. Une autre souligne que le lac était « incroyablement agité » dimanche, précisant que « des navigateurs chevronnés, des pêcheurs, des gens qui ont grandi ici, etc., se noient tout le temps » dans ce lac.

Plus de 50 noyades ont été recensées cette année dans les Grands Lacs, selon le Great Lakes Surf Rescue Project, cité par le site Detroit News. La ville de Dearborn, surnommée la « capitale de l’Amérique arabe », abrite une importante diaspora libanaise, depuis le début du XXè siècle, majoritairement issue du Liban-Sud, ayant notamment profité des offres d'emploi octroyés par l'usine Ford, à 10 kilomètres à l'Est de Détroit.