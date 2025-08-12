Pour Bassil, les armes du Hezbollah ont perdu leur fonction dissuasive

Au terme d'une réunion du groupe parlementaire du Courant patriotique libre en son siège à Mirna Chalouhi, le chef de la formation aouniste Gebran Bassil a affirmé que la fonction dissuasive de l’arsenal du Hezbollah était « tombée » depuis que le parti chiite avait décidé unilatéralement d’ouvrir un front de soutien à Gaza au Liban-Sud, compte tenu des résultats que cela a donné sur le terrain. Le député de Batroun a ajouté qu’il était impératif de placer cet armement sous l’autorité exclusive de l’État.

Ce sujet est au centre de dissensions entre le Hezbollah et le gouvernement de Nawaf Salam, qui avait adopté la semaine dernière la feuille de route américaine prévoyant de désarmer le parti chiite et d’organiser le retrait israélien du Liban-Sud. Cette feuille de route a vocation à pérenniser un cessez-le-feu conclu fin novembre dernier entre le Hezbollah et Israël, suite à plus d'une année d'affrontements.

Si les États-Unis ont salué la décision du Conseil des ministres, l’Iran l’a fortement critiquée, s’attirant les protestations de la diplomatie libanaise. Le secrétaire général du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani, est attendu mercredi à Beyrouth pour une visite officielle aux enjeux multiples.

Pique à l'adresse du Hezbollah

« Le CPL adopte une position claire, affirmant la nécessité absolue de réserver les armes et leur commandement à l’État seul et sans partage (...) Cette position découle du principe de la souveraineté de l’État et de l’unité de la décision sécuritaire et militaire. Selon ce principe, la possession et l’usage des armes doivent être exclusivement aux mains des institutions légitimes », a ajouté le chef de la formation aouniste. Il a aussi justifié cette prise de position par les accords de Taëf, qui avaient mis fin à la guerre civile de 1975-1990, et par les résolutions internationales, en particulier la 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU, deux textes qui prévoient le désarmement des milices.

« La fonction dissuasive des armes du Hezbollah est tombée en raison des résultats de sa participation unilatérale à la guerre de soutien, ayant perdu sa capacité de dissuasion à la suite de la dernière guerre, même s’il lui reste une capacité défensive limitée face à une éventuelle tentative d’occupation israélienne du Liban », a encore déclaré Gebran Bassil. « L’implication de ces armes dans des équations régionales et internationales dépassant la capacité du Liban leur a fait perdre leur identité purement libanaise, que nous avions réussi à établir dans le document d’entente de 2006, en les cantonnant à la défense du pays dans le cadre d’une stratégie de défense élaborée par l’État », a-t-il poursuivi.

Le chef du CPL a enfin envoyé une pique à son ancien allié sur la scène politique en remettant en avant le « non-respect par le Hezbollah de son engagement dans la construction de l’État, qui a constitué une rupture avec le document d’entente de 2006 et une occasion perdue, sous la présidence de Michel Aoun, de bâtir un État fort, politiquement et économiquement ».