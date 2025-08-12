Raggi s'entretient avec le chargé d’affaires de l’ambassade de France, Finul et monopole des armes au menu

Le ministre libanais des Affaires étrangères Joe Raggi s'est entretenu mardi avec le chargé d’affaires de l’ambassade de France au Liban, Bruno Pereira da Silva, au sujet du désarmement du Hezbollah au Liban et du renouvellement du mandat de la Force intérimaire des Nations unies (Finul), qui arrive à terme fin août.

Selon un communiqué publié par le palais Bustros, M. Pereira da Silva a affiché « le soutien de la France aux décisions du gouvernement libanais concernant le monopole des armes par l’État ». Il a également présenté ses condoléances aux familles des soldats de l’armée libanaise tués samedi dans l’explosion d’un dépôt d’armes au Liban-Sud. La réunion a aussi porté sur « la question du renouvellement du mandat de la Finul et sur les difficultés susceptibles d’entraver ce processus cette année ».

La Finul pourrait voir son mandat expirer, faute de consensus au Conseil de sécurité. Ce dernier devrait tenir, le 18 août, des consultations à huis clos pour entendre Mohammad Khaled Khiari, secrétaire général adjoint pour le Moyen-Orient, l’Asie et le Pacifique. Alors que les États-Unis ont déjà arrêté de nombreux financements d'institutions internationales et d'organismes de l'ONU depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier dernier, des informations font état d'une velléité israélienne et américaine de ne pas renouveler le mandat de la force onusienne.