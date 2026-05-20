Le pétrole baisse après le passage d'un pétrolier sud-coréen par le détroit d'Ormuz

Les cours du pétrole redescendent mercredi après le passage d'un pétrolier sud-coréen par le détroit d'Ormuz, le marché se montrant optimiste quant au « bon progrès » avec la partie iranienne évoqués par le vice-président des Etats-Unis. Vers 09H40 GMT (11H40 à Paris), le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juillet, perdait 1,79% à 109,29 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison le même mois, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, tombait de 1,64% à 102,44 dollars.

« En ce moment-même, notre navire pétrolier sort du détroit d'Ormuz, en coordination avec l'Iran », a déclaré au Parlement le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Cho Hyun. Selon le suivi maritime de MarineTraffic, il pourrait s'agir du « Universal Winner ». Ce navire « transporte du pétrole du Koweït », affirme Anna Macdonald, analyste chez Hargreaves Lansdown.

La mention d'une coordination avec l'Iran de la Corée du Sud qui possède d'importantes raffineries est perçu par le marché comme un soulagement. Et « deux navires chinois auraient déjà effectué le voyage », souligne Mme Macdonald, consolidant la tendance baissière mercredi. « Les déclarations faites hier par le vice-président Vance, qui a affirmé que Trump préfère éviter une guerre avec l'Iran » contribuent également à la baisse des cours, estime auprès de l'AFP Giovanni Staunovo, analyste chez UBS. « Il y a beaucoup d'allers-retours » avec la partie iranienne, a aussi déclaré le vice-président des Etats-Unis JD Vance lors d'un point presse lundi à la Maison Blanche, évoquant de « bons progrès. »

Donald Trump qui alterne entre apaisement et tonalité agressive a cependant déclaré le même jour à propos de l'Iran : « mais nous pourrions devoir leur donner encore un gros coup. Je ne suis pas sûr pour l'instant ». De leur côté, les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, ont promis d'étendre la guerre « au-delà de la région » du Moyen-Orient, si les Etats-Unis et Israël attaquaient de nouveau le pays.

« Cela suggère que le régime estime que le temps joue en sa faveur tant que les prix de l'essence aux États-Unis restent élevés », affirme Arne Lohmann Rasmussen, analyste chez Global Risk Management. Or, avec un détroit d'Ormuz qui reste largement paralysé, bloquant une grande partie des exportations pétrolières du Golfe, « il est probable que nous continuerons à observer une baisse continue des réserves de pétrole au cours des prochaines semaines », ce qui ferait grimper les cours, affirme M.Staunovo.



