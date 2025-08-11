Plan israélien pour Gaza: la Première ministre italienne Meloni exprime sa « profonde préoccupation »

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a fait part lundi de sa « profonde préoccupation » quant au plan d'Israël visant à étendre ses opérations et à prendre le contrôle de la ville de Gaza, qualifiant la situation humanitaire dans le territoire palestinien d' »injustifiable et inacceptable ».

Lors d'une conversation téléphonique avec le président palestinien Mahmoud Abbas, Mme Meloni a partagé « sa profonde préoccupation concernant les récentes décisions israéliennes qui semblent conduire à une nouvelle escalade militaire », ont fait savoir ses services.