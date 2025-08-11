Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Conflit

Plan israélien pour Gaza: la Première ministre italienne Meloni exprime sa « profonde préoccupation »


AFP / le 11 août 2025 à 20h36,

La Première ministre italienne Giorgia Meloni s'exprime lors d'une conférence de presse conjointe avec le président algérien lors d'un sommet à la Villa Doria Pamphili à Rome, le 23 juillet 2025. PHOTO AFP/TIZIANA FABI

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a fait part lundi de sa « profonde préoccupation » quant au plan d'Israël visant à étendre ses opérations et à prendre le contrôle de la ville de Gaza, qualifiant la situation humanitaire dans le territoire palestinien d' »injustifiable et inacceptable ». 

Lors d'une conversation téléphonique avec le président palestinien Mahmoud Abbas, Mme Meloni a partagé « sa profonde préoccupation concernant les récentes décisions israéliennes qui semblent conduire à une nouvelle escalade militaire », ont fait savoir ses services.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a fait part lundi de sa « profonde préoccupation » quant au plan d'Israël visant à étendre ses opérations et à prendre le contrôle de la ville de Gaza, qualifiant la situation humanitaire dans le territoire palestinien d' »injustifiable et inacceptable ». 

Lors d'une conversation téléphonique avec le président palestinien Mahmoud Abbas, Mme Meloni a partagé « sa profonde préoccupation concernant les récentes décisions israéliennes qui semblent conduire à une nouvelle escalade militaire », ont fait savoir ses services.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés