Le nombre de passagers à l’aéroport de Beyrouth en hausse de 16,25 % en juillet 2025

Le nombre de passagers ayant eu recours à l’aéroport international de Beyrouth (AIB) - arrivées, transits et départs - s’est élevé à 3 872 223 passagers à juillet 2025, contre 3 750 999 passagers au cours des sept premiers mois de 2024, soit une augmentation de 3,23 %, selon les données de l’AIB. A titre de comparaison, le premier trimestre de 2025 avait, lui, enregistré une baisse de 1,3 % en glissement annuel.

En juillet, ce sont 873 095 passagers qui ont utilisé l’AIB, en hausse de 16,25 % pour ce mois. Parmi eux, 474 273 sont arrivés au Liban durant ce mois, soit une augmentation de 15,3 % par rapport à juillet 2024, alors que 398 617 passagers étaient au départ, soit 17,49 % de plus qu’en juillet 2024. De son côté, le nombre de passagers en transit a continué à diminuer en juillet, n'enregistrant que 205 passagers, soit une baisse de 55,8 % par rapport à juillet 2024.

En ce qui concerne l’activité aérienne, l’aéroport a enregistré un total de 5 990 vols en juillet 2025, soit une augmentation de 5,75 % par rapport au mois de juillet 2024. Dans le détail, le nombre de vols à l'arrivée au Liban a augmenté de 5,82 % pour atteindre 2 997 vols lors de ce mois, alors que le nombre de vols au départ du Liban a, lui, augmenté de 5,68 % en glissement annuel, pour atteindre 2 993 vols en juillet 2025.

La plupart des compagnies aériennes avaient suspendu leurs activités au Liban durant la guerre qui a éclaté entre Israël et le Hezbollah en octobre 2023, laissant la Middle East Airlines (MEA) comme la seule compagnie opérationnelle dans le pays pendant plusieurs mois. Par la suite, plusieurs compagnies, dont Air France, sont restées prudentes face à la situation sécuritaire volatile dans les mois qui ont suivi – et cela même après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu fin novembre 2024. Elles ont par la suite progressivement repris leurs vols à destination et en provenance de Beyrouth.