L'Iran s'oppose au désarmement du Hezbollah, déclare un conseiller de Khamenei

Un conseiller du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré samedi que son pays s'opposait à la décision du gouvernement libanais de désarmer le Hezbollah, mouvement chiite allié de Téhéran, a rapporté un média local.

« La République islamique d'Iran est certainement opposée au désarmement du Hezbollah, car l'Iran a toujours aidé le peuple libanais et la Résistance, et continue de le faire », a affirmé Ali Akbar Velayati lors d'un entretien à l'agence Tasnim.