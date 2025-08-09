Menu
Dernières Infos - Liban

L'Iran s'oppose au désarmement du Hezbollah, déclare un conseiller de Khamenei


AFP/OLJ / le 09 août 2025 à 16h05,

Des soldats sont déployés alors que des partisans du Hezbollah descendent dans les rues en voitures et en motos pour protester contre le soutien du gouvernement à un plan visant à le désarmer, dans la banlieue sud de Beyrouth, le 7 août 2025. Photo AFP/IBRAHIM AMRO

Un conseiller du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré samedi que son pays s'opposait à la décision du gouvernement libanais de désarmer le Hezbollah, mouvement chiite allié de Téhéran, a rapporté un média local. 

« La République islamique d'Iran est certainement opposée au désarmement du Hezbollah, car l'Iran a toujours aidé le peuple libanais et la Résistance, et continue de le faire », a affirmé Ali Akbar Velayati lors d'un entretien à l'agence Tasnim.

