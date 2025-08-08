Hezbollah-Hamas, même combat

Dire que Hezbollah et Hamas mènent le même combat est d’une évidence banale. Tous les deux rejettent Israël et refusent le désarmement. Tous deux ont une idéologie islamique. Tous deux sont de connivence avec la République islamique. Il est grand temps de ne plus considérer le désarmement du parti chiite comme un problème libanais. C’est une préoccupation régionale. Il faut arrêter de mettre sur le dos du seul nouveau président libanais la lourde tâche terrible de désarmer ce parti. Ce dernier s’est depuis toujours désolidarisé du Liban et de son gouvernement. Ce parti ne prétend devenir libanais que quand ça l’arrange.

Pour cette raison, il est urgent de s’associer tout de suite à l’initiative française actuelle pour que la solution vienne des pays arabes et des puissances internationales. L’affaire se résout dans sa globalité car elle est trop complexe. Israël veut la mort de la Palestine et le tandem Hamas-Hezbollah veulent la mort d’Israël. Les pays arabes, en particulier les pays du Golfe, avec les Européens, peuvent désarmer les deux milices car ils ont tout pour réussir. Ils ont l’argent, ils sont musulmans et ils ont l’intention de sauver ce qui reste de Palestiniens. En contrepartie Israël et ces deux milices se reconnaîtront mutuellement, ou tout au moins, signeront un pacte de non belligérance. Ce mouvement doit impérativement être porté par le président libanais. Ce dernier n’a plus aucune raison de passer par Nabih Berry. Ce dernier est le roi du Liban. Il est plus fort que tous, mais pas pour longtemps. Lorsque les pays arabes, avec l’Europe, concluront cette entente globale, le Liban sera soulagé de ce poids, tel Sisyphe. Alors seulement, le président et le gouvernement libanais pourront agir enfin, pour le grand sauvetage du Liban, sans passer par le roi ancestral.

