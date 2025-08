Blanchiment : les mesures adoptées par le gouvernement pour sortir de la liste grise du GAFI

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Alors que tous les regards étaient braqués sur la question du désarmement du Hezbollah – pour laquelle il a fixé un calendrier et une date butoir à fin 2025 –, le gouvernement a également fait un pas significatif en ce qui concerne le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en approuvant, mardi 6 août, des amendements à la loi n° 44 du 24 novembre 2015. Ce projet de loi visant à permettre au Liban de sortir de la liste grise du Groupe d’action financière internationale (GAFI), sur laquelle il figure depuis octobre 2024, a été immédiatement transmis au Parlement pour examen.Obligations des avocats et waqfs Plusieurs articles de la loi actuelle ont été modifiés pour élargir la portée de la loi et des sanctions, jusque-là plus contraventionnelles, afin de les rendre davantage proportionnées et dissuasives. La définition des...

Alors que tous les regards étaient braqués sur la question du désarmement du Hezbollah – pour laquelle il a fixé un calendrier et une date butoir à fin 2025 –, le gouvernement a également fait un pas significatif en ce qui concerne le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en approuvant, mardi 6 août, des amendements à la loi n° 44 du 24 novembre 2015. Ce projet de loi visant à permettre au Liban de sortir de la liste grise du Groupe d’action financière internationale (GAFI), sur laquelle il figure depuis octobre 2024, a été immédiatement transmis au Parlement pour examen.Obligations des avocats et waqfs Plusieurs articles de la loi actuelle ont été modifiés pour élargir la portée de la loi et des sanctions, jusque-là plus contraventionnelles, afin de les rendre davantage proportionnées et...

