Antiquités disparues et adultère présumé : la police arrête deux suspects d'un meurtre à Zahlé

Un quadragénaire libanais a avoué avoir tué un ressortissant syrien (né en 1984) dans la région de Zahlé, à la suite d’un différend portant sur des antiquités disparues, présumées être des objets en or, ont indiqué mercredi les Forces de sécurité intérieure (FSI) dans un communiqué. Le crime, qui a eu lieu fin juillet dans la région de Wadi el-Dalam, a conduit à plusieurs arrestations.

L'affaire avait été ouverte le 29 juillet par la brigade judiciaire de Zahlé après le signalement d'un homme, de nationalité syrienne, qui avait été frappé à la tête dans une zone montagneuse. Les autorités ont ensuite pu tendre une embuscade conduisant à l’arrestation du principal suspect à Qabb Elias, dans la Békaa.

Parallèlement, une Syrienne née en 1997 — identifiée comme l’ex-épouse de la victime — a été arrêtée à Haouch Barada (Baalbeck), peu avant qu'elle ne tente de fuir vers la Syrie, selon le communiqué. Elle est soupçonnée d’être impliquée dans le meurtre et le principal suspect a avoué avoir eu une relation amoureuse avec elle, ce qu'elle a nié. Le suspect a fini par avouer avoir tiré deux fois sur la victime avec une arme de poing, avec l’aide d’un complice syrien (né en 1988), qui avait au préalable frappé la victime avec une pierre. Ce complice a pris la fuite vers la Syrie.

Le quadragénaire arrêté a en outre révélé que le mobile du meurtre était un différend portant sur des objets en or que la victime et les deux suspects avaient découverts environ un an plus tôt, lors de fouilles illégales. Convaincu que la victime avait caché les résultats de ces fouilles, qui seraient des artefacts en or, le suspect l’a tuée puis a dissimulé son corps dans un ancien site de fouilles, situé à environ deux kilomètres du lieu du crime.

L’enquête se poursuit, a annoncé la police.