Georges Hobeika extrait « la beauté du chaos »

Comment ne pas penser au « Nouvel ordre » et au « Chaos constructif », deux notions très américaines principalement centrées sur le Moyen-Orient ? Georges Hobeika en tandem avec son fils Jad, codirecteur créatif de la maison depuis 2022, allait-il livrer, sous le titre « The New Order », une collection couture mêlée de politique ? Sûrement pas. Dans l’industrie de la mode, on n’évoque pas les sujets qui fâchent. Mais ignorer les réalités d’un monde qui change à toute vitesse, c’est aussi pécher par excès de déni. Le Liban, pays de base de la maison, émergeant d’une guerre particulièrement destructrice, est à lui seul un rappel criant du principe de réalité. Pour tous les couturiers libanais, le contraste est immense entre le secret feutré des ateliers et le chaos environnant. Pour la maison Georges...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte