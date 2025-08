4-Août... Une mémoire de douleur qui ne meurt pas

Le 4-Août revient comme une scène encore vivante dans la mémoire de la ville. Beyrouth, cette capitale habituée à affronter les séismes politiques et économiques, n’était pas préparée à une explosion qui a arraché une partie de son âme. Ce qui s’est passé ne fut pas une simple catastrophe matérielle, mais un moment qui a transpercé le tissu émotionnel libanais, laissant derrière lui un silence plus lourd que le vacarme.

Hommage à tous ceux qui sont partis sans adieu, à ceux qui sont montés vers le ciel sans savoir qu’un instant fugace ferait de leurs noms une part de la mémoire collective de la douleur. Aucun mot ne rend justice à leur départ, aucun temps ne compense leur absence. Mais dans chaque prière discrète, dans chaque bougie qui illumine les balcons de la nostalgie, la fidélité vibre comme une promesse inébranlable. Aux mères des martyrs, à leurs pères, à ceux qui attendent une justice retardée… vous êtes dans nos cœurs, vous ne vous éteindrez jamais.

Malgré les décombres, Beyrouth ne s’est pas effondrée. Les fenêtres se sont rouvertes et les gens ont tracé leur chemin à travers la poussière à la recherche de la vie. Certains ont accroché une photo rescapée de l’explosion, d’autres ont dépoussiéré un livre, ou encore planté une rose sur un balcon comme une petite déclaration contre la perte. Beyrouth n’a pas appris l’art de la chute, mais elle a maîtrisé celui de la survie.

Que ce jour soit une date pour la conscience, non pour la consommation. Nous ne voulons ni discours politique ni une profusion d’accusations, mais un visage pour la vérité. Car la justice, lorsqu’elle repose sur les épaules de la transparence, devient un baume et non une épée. Le Liban ne connaîtra pas un lendemain digne des sacrifices de ses enfants si nous ne redonnons pas sens à ce qui s’est passé et si nous n’apprenons pas de la douleur comment bâtir la sécurité.

La justice n’est pas une option, mais une nécessité qui préserve la dignité des vivants et rend un peu de paix aux âmes des disparus. Ceux qui sont partis ne réclament pas vengeance, mais une justice sincère qui restaure la confiance entre le citoyen et l’État. Les blessures ne guériront pas avec des déclarations, mais avec une reddition de comptes honnête, qui ne fait pas de distinction entre un grand ou un petit responsable, et qui ne craint pas la vérité, aussi douloureuse soit-elle.

Lorsque les gens s’appuient sur l’espoir, la résilience devient un art quotidien. Certains ont écrit leur premier poème pour Beyrouth après le 4-Août, d’autres ont lancé leur projet depuis les décombres, et d’autres encore ont cru que les patries ne se construisent qu’avec l’amour et la détermination. Des cendres ont surgi des visages décidés à planter dans la mémoire des fleurs, pas des cendres.

Le Liban… un pays qui ne mérite pas une mort répétée.

Le Liban n’est pas qu’un espace géographique, mais l’histoire d’un peuple qui a aimé la vie envers et contre tout. Ce pays ne mérite pas de rester otage de la négligence. De l’explosion au port à celle de la confiance, il reste encore une chance de corriger le cap. Ceux qui pleurent en silence ne veulent pas de pitié, mais une patrie qui les protège. Et ceux qui sont partis n’habitent pas seulement les cimetières, mais l’âme de tous ceux qui croient encore que, malgré ses blessures, le Liban mérite toujours la vie.





