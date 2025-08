L’Irak approuve une série de mesures de soutien au Liban

Le ministre libanais du Travail, Mohammad Haïdar, a rencontré mardi à Bagdad le Premier ministre irakien Mohammad Chia al-Soudani, qui a annoncé une série de mesures de soutien au Liban, toujours en crise et qui doit financer la reconstruction des zones détruites par Israël pendant la guerre qui a opposé l’État hébreu au Hezbollah.

M. al-Soudani a exprimé sa « volonté immédiate de répondre à toutes les propositions » mises sur la table lors de précédentes discussions entre les dirigeants des deux pays et a donné des instructions directes à son gouvernement et aux responsables concernés pour commencer sans délai la mise en œuvre des mesures convenues. Aucun des deux responsables n'a évoqué le détail des mesures.

Selon l’Agence nationale d’information (Ani, officielle), qui a relayé l’information, M. Haïdar tiendra une conférence de presse à son retour à Beyrouth, au cours de laquelle il annoncera les détails des accords conclus avec la partie irakienne et les premières mesures déjà engagées.

Il a également annoncé avoir remis à M. al-Soudani un message du Premier ministre libanais Nawaf Salam exprimant la « profonde reconnaissance du Liban pour la position ferme et solidaire de l’Irak, en particulier face aux crises que le pays traverse actuellement ».

La rencontre entre le ministre libanais et le Premier ministre irakien a porté sur plusieurs sujets, dont la reconstruction du Liban et le rôle attendu de l’Irak dans ce processus. En mai dernier, lors du sommet de la Ligue arabe, M. al-Soudani avait annoncé qu’une aide de 20 millions de dollars serait accordée au Liban pour la reconstruction, une enveloppe qui reste modeste par rapport aux 11 milliards de dollars nécessaires selon une étude publiée l’hiver dernier par la Banque mondiale. Les discussions ont également abordé l’engagement antérieur de l’Irak à fournir du blé au Liban, confirmant la poursuite de ce soutien. En mai, l’Irak avait indiqué qu’il enverrait 320 000 tonnes de blé au Liban. Enfin, les deux pays sont liés depuis l’été 2021 par un accord qui permet à Électricité du Liban d’acheter du carburant pour assurer une partie du besoin de ses centrales et d’en différer le paiement suite à un mécanisme de troc impliquant la SOMO (l’agence publique de commercialisation du pétrole) et des sociétés tierces choisies par l'État libanais.

La nouvelle extension de cet accord, signée le 12 février par Joe Saddi et effective depuis le 1er mars, prévoit une quantité comprise entre 1,5 et 2 millions de tonnes sur un an, soit 500 000 tonnes de plus que le contrat précédent.

La guerre a totalement ou partiellement détruit des villages du Sud, de la Békaa et des banlieues sud de Beyrouth. La Banque mondiale estime à 11 milliards de dollars le coût total des destructions causées par les bombardements israéliens au Liban. La France a, pour sa part, promis la semaine dernière une contribution de 88 millions de dollars pour la reconstruction.

Début juin, le Liban avait obtenu un prêt de 250 millions de dollars de la Banque mondiale et lancé, en partenariat avec des agences des Nations unies, des projets d’une valeur de plus de 350 millions de dollars pour le sud du pays.