Armes du Hezbollah : le Conseil des ministres s'est ouvert à Baabda

Le gouvernement de Nawaf Salam a ouvert mardi vers 15h au palais présidentiel de Baabda son très attendu Conseil des ministres consacré au désarmement du Hezbollah et qui devrait se dérouler, selon nos informations, en présence des deux ministres de la formation chiite. Peu avant le début de la séance, le président Joseph Aoun s'est réuni avec le chef du gouvernement, rapporte l'Agence nationale d'information (Ani, officielle). Ce Conseil des ministres intervient dans un contexte de tensions, après des défilés lundi soir de partisans du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth et des déclarations, ces derniers jours, de plusieurs responsables du parti hostiles au désarmement. À l'opposé, de nombreuses figures politiques opposées au Hezbollah insistent sur le monopole des armes par l'État libanais, surtout après la récente guerre qui a opposé le parti chiite à Israël.

Contacté avant le début de la séance, le porte-parole du Hezbollah, Youssef Zein, a assuré à L'Orient-Le Jour que les deux ministres de la formation prendront par à la séance. Le parti chiite « veille à préserver l'intérêt du Liban. Il est donc disposé à discuter de la question de ses armes dans les limites du discours d'investiture du président de la République, Joseph Aoun, et de la déclaration ministérielle du cabinet Salam », a-t-il assuré. Il a toutefois indiqué que « toute décision (du Conseil des ministres) qui dépasserait ces deux limites mènerait à une réaction des ministres du Hezbollah », soulignant que celle-ci pourrait aller de l'opposition verbale à la décision du cabinet au retrait de la séance ministérielle. Youssef Zein a toutefois exclu la possibilité de voir les ministres du Hezbollah claquer la porte du gouvernement.

Le Hezbollah ne refuse pas le principe d’un débat sur le monopole des armes par l’État, mais il conditionne tout désarmement à un retrait préalable de l'armée israélienne des positions qu'elle occupe au Liban-Sud et à l’arrêt des violations du cessez-le-feu, ainsi que la libération des prisonniers et le lancement du processus de reconstruction après la récente guerre. Dans une vidéo publiée lundi soir, le Hezbollah a affirmé que la résistance était « le seul choix et soutien à l'armée libanaise ». Des contacts politiques se sont poursuivis parallèlement afin de parvenir à une formule que le gouvernement pourrait adopter mardi.

La communauté internationale insiste auprès des autorités libanaises pour qu'elles désarment le Hezbollah et définissent un plan d’exécution clair assorti de délais précis. Israël estime de son côté que le Hezbollah est en position de faiblesse après le dernier conflit et refuse de se voir soumettre des conditions avant le désarmement.

Les partisans du Hezbollah dans la rue

Protestant contre la tenue du Conseil des ministres, des partisans du Hezbollah ont défilé à moto lundi soir dans plusieurs quartiers de la banlieue sud de Beyrouth. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des dizaines de motocyclistes brandissant des drapeaux jaunes du parti sillonnant des quartiers de la banlieue sud et scandant « Labayka Nasrallah » (à tes ordres, Nasrallah), en allusion à l'ancien chef du parti chiite, Hassan Nasrallah, assassiné par une frappe israélienne le 27 septembre 2024.

Ces derniers jours, des proches du parti chiite n'ont pas hésité à brandir la menace d’un nouveau coup de force, semblable à celui du 7 mai 2008. À l’époque, le gouvernement de Fouad Siniora avait tenté de briser la mainmise sécuritaire du Hezbollah, qui avait répondu en prenant d’assaut Beyrouth-Ouest et la Montagne.

À quelques heures de la séance gouvernementale, le chef du Législatif Nabih Berry avait affirmé que « nous ne tiendrons compte que des intérêts du Liban et veillerons à faire tout ce qui ne menace pas sa sécurité ».

Plusieurs personnalités politiques ont souligné la nécessité du désarmement du Hezbollah. Le ministre de la Justice, Adel Nassar, a affirmé dans un entretien avec la chaîne MTV que le gouvernement « exigera un calendrier pour la remise des armes », estimant qu'il était « inacceptable que le Hezbollah entraîne les Libanais avec lui vers le suicide ». La députée Paula Yacoubian a de son côté estimé que « le retour dans le giron des institutions n’est plus un luxe politique, mais une condition de survie pour la patrie ». « Nulle légitimité ne surpasse celle de l’État, et nulle arme ne doit primer sur la sienne », a-t-elle ajouté.