Branle-bas de combat en Suisse après le coup de massue sur les droits de douane

Le gouvernement suisse veut poursuivre les négociations avec les Etats-Unis sur les droits de douane en proposant « une offre plus attractive », face au risque de surtaxe de 39% qui inquiète fortement les entreprises helvétiques. Dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion de crise, le Conseil fédéral (gouvernement) s'est dit « déterminé à poursuivre les discussions et négociations », si besoin au-delà du 7 août, « avec la volonté de présenter une offre plus attractive aux Etats-Unis ». Le gouvernement s'est réuni virtuellement dans l'urgence lundi suite à l'annonce de la Maison Blanche la semaine passée, qui a relevé les droits de douane applicables aux produits helvétiques à 39%, contre 31% initialement annoncés début avril. Le gouvernement suisse précise qu'il tiendra « compte des préoccupations des Etats-Unis » afin de « trouver un accord ». Lors d'un entretien préenregistré, mais diffusé dimanche sur la chaîne CBS, le représentant américain au Commerce Jamieson Greer a néanmoins affirmé que les droits de douane sont « quasiment définitifs ». La surtaxe de 39% sur les produits helvétiques annoncée la semaine dernière a estomaqué le pays alpin qui avait d'emblée choisi la voie de la négociation après les annonces de début avril et ne s'attendaient pas à des droits de douane aussi élevés. Selon Karin Keller-Sutter, le présidente de la Confédération, le président américain Donald Trump a l'impression que la Suisse « vole » les Etats-Unis au vu d'un déficit commercial de près de 40 milliards de francs suisses (42,8 milliards d'euros), avait notamment rapporté la Radio Télévision suisse. Lundi, le Secrétariat d'Etat à l'Economie s'est également entretenu avec divers représentants de l'économie helvétique, a-t-il indiqué à l'AFP, sans divulguer le contenu des discussions. A 13H40 GMT, le SMI, l'indice de référence de la Bourse suisse, perdait 0,44% à 11.783,74 points, avec une certaine fébrilité au sein des grandes valeurs de l'indice qui évoluent de manière erratique. 0,3% à 0,6% de PIB Cette surtaxe, bien plus élevée que les 15% imposés aux concurrents basés dans l'Union européenne, est un enjeu de taille pour l'économie suisse, la grande inconnue étant le traitement réservé aux produits pharmaceutiques, qui représentent « plus de la moitié » des exportations de la Suisse, a rappelé Hans Gersbach. Selon ce professeur d'économie, chef adjoint du Centre de recherches conjoncturelles de l'École polytechnique fédérale de Zurich, ces droits de douane à 39% pourraient coûter entre 0,3% et 0,6% de croissance annuelle à la Suisse, mais l'impact sur le produit intérieur brut pourrait grimper à « au moins 0,7% », selon le sort réservés aux produits pharmaceutiques, jusqu'à présent exemptés de droits de douane. Le président américain cherche aussi à faire pression sur les grands groupes pharmaceutiques pour faire baisser le prix des médicaments. Dans une note de marché, les analystes de Vontobel soulignent que ces 39% touchent en particulier certains secteurs, comme l'horlogerie puisque les montres sont fabriquées en Suisse, ou une partie des fabricants de machines industrielles. D'après eux, il « reste de l'espoir qu'un accord » puisse être conclu et ramène les droits de douane à un niveau « plus proche des 15% » appliqués à d'autres pays. Mais s'ils restent à 39%, les bénéfices des entreprises dans ces secteurs pourraient être « substantiellement touchés », préviennent-ils. Ne pas lâcher le morceau Pour Chocosuisse, l'organisation patronale des fabricants de chocolat, ces droits de douane à 39% sont « un coup de massue » qui fait courir le risque que les produits suisses diminuent dans les rayons aux Etats-Unis ou voient leur prix augmenter. Chocosuisse a appelé le gouvernement à « ne pas lâcher le morceau » et à « poursuivre âprement les négociations ». Parmi les leviers de négociation, la presse dominicale a évoqué le commerce de l'or, qui a pour effet de gonfler l'excédent commercial de la Suisse vis-à-vis des Etats-Unis. La Suisse abrite de nombreuses raffineries, où sont fondus des lingots importés pour la plupart du Royaume-Uni afin de les refondre aux normes américaines. Ces échanges d'or entraînent donc une distorsion statistique dans les échanges commerciaux, selon le journal dominical SonntagZeitung, qui suggère de rappeler qu'ils donnent l'impression que la Suisse exporte davantage vers les USA qu'elle ne le fait en réalité. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Le gouvernement suisse veut poursuivre les négociations avec les Etats-Unis sur les droits de douane en proposant « une offre plus attractive », face au risque de surtaxe de 39% qui inquiète fortement les entreprises helvétiques.Dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion de crise, le Conseil fédéral (gouvernement) s'est dit « déterminé à poursuivre les discussions et négociations », si besoin au-delà du 7 août, « avec la volonté de présenter une offre plus attractive aux Etats-Unis ». Le gouvernement s'est réuni virtuellement dans l'urgence lundi suite à l'annonce de la Maison Blanche la semaine passée, qui a relevé les droits de douane applicables aux produits helvétiques à 39%, contre 31% initialement annoncés début avril. Le gouvernement suisse précise qu'il tiendra...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte