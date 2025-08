Violente campagne de figures pro-Hezbollah de second plan contre Joseph Aoun

En réponse au dernier discours du président Joseph Aoun, le 1er août à l’occasion de la fête de l’Armée, au cours duquel il a réitéré sa détermination de monopoliser les armes aux mains de l’État, une véritable campagne est menée contre le chef de l'État par des figures de second plan proches du Hezbollah, notamment des journalistes, sur les réseaux sociaux et les plateaux de télévision ou dans des vidéos. Une campagne qui n’est pas exempte d’insultes et de menaces claires contre sa personne.

L’une de ces vidéos, qui a beaucoup circulé, montre le journaliste Hassan Olleik s’adressant au président, et commentant notamment l’expression utilisée par Joseph Aoun qui appelle à « éliminer le prétexte » que ces armes donnent à l’ennemi pour poursuivre son agression contre le Liban.

« Prétextes pour l’ennemi »

« Quand vous vous adressez au public qui a fait face à la dernière agression israélienne, vous devriez choisir vos termes avec beaucoup plus de prudence », dit le journaliste, sur un ton de défi. « Quand vous dites à ces gens-là de faire le pari de l’État libanais sinon leurs sacrifices auraient été vains et l’État s’effondrerait, et qu’ils sont trop nobles pour offrir des prétextes à l’ennemi, vous devez savoir que ça ne se dit pas à ces gens-là », poursuit Olleik. Et d’ajouter : « Celui qui n’a pas ordonné à l’armée de se déployer aux frontières dès le cessez-le-feu devrait se taire aujourd’hui. Il n’a même pas droit de s’exprimer. Il doit parler avec respect, qui qu’il soit. » « Ce sont tes propos et ceux du Premier ministre qui sont des prétextes pour l’ennemi », conclut Olleik en tapant du stylo sur la table.

Dans une autre interview ayant largement circulé, un homme non-identifié mais présenté comme « proche de la banlieue-sud (fief du Hezbollah) » déclare sans ambages que « quiconque affirme que les armes du Hezbollah ont mené à la destruction du Liban est un agent ». Face aux protestations de son intervieweur qui lui fait remarquer que ces propos ont été tenus par le chef de l’État, la personne en question croit savoir que « si les chiites vont remettre leurs armes le matin, ils seront massacrés le soir ».

« Aucune carabine ne sera livrée à l’État »

Jurant par toutes les références chiites qu’ « aucune carabine ne sera livrée à l’État », l'homme non-identifié déclare : « Je ne livrerai les armes qu’à l’imam Ali (ben Abi Taleb, quatrième calife après le Prophète Mohammad, père de Hussein dont la mort a donné naissance au chiisme) s’il redescend sur terre », a-t-il vociféré. Il fait suivre en agitant la menace que si la pression persiste sur la communauté chiite, « le Pacte national n’existera plus et (ils) se retrouveront face à 600 000 combattants ».

Dans une troisième vidéo également très reprise par des internautes sidérés, un homme se filme en train de regarder le discours du président Aoun et de lui lancer : « Tu parles d’une armée ? Va te faire f.... toi et l’armée ! Ils nous demandent de donner nos armes à l’armée libanaise ? Quelle armée libanaise ? Ils se prennent au sérieux ! ».

Ce discours de défi et de menaces a rencontré de vastes protestations de la part de nombreux internautes qui ont appelé les forces de sécurité et la justice à « réagir ». La loi au Liban pénalise en effet les propos injurieux contre la personne du chef de l’État.

Le Hezbollah a lancé, le 8 octobre 2023, un « front de soutien » avec Gaza, qui a laissé le Hezbollah exsangue, privé de son principal leadership et avec de vastes destructions dans les régions où il est très présent, notamment le Liban-Sud. La question de ses armes se pose avec acuité, et la position de l’État à propos du monopole des armes a été réaffirmée par le président Aoun. Mardi, elle sera mardi au menu d’un Conseil des ministres jugé décisif à ce sujet.