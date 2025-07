Aoun veut le monopole des armes aux mains de l’armée et des forces de sécurité « dès aujourd’hui »

Le président libanais Joseph Aoun a tenu, à l'occasion des 80 ans de l'armée libanaise, un discours fort dans lequel il a appelé à ce que l'armée et les forces de sécurité soient les seules à détenir le monopole des armes « sur tout le territoire libanais » et ce « dès aujourd'hui ».Depuis le ministère de la Défense, où il a déposé une couronne de fleurs en mémoire des soldats libanais tombés au combat, il affirmé que son « devoir et celui de toutes les forces politiques est de saisir l'opportunité historique d'affirmer sans hésitation que les armes doivent être détenues exclusivement par l'armée et les forces de sécurité, sur l’ensemble du territoire libanais, dès aujourd’hui. » « Non, il n’existe pas d’arme plus sûre face aux attaques que celle de l’armée...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte