Un employé du Croissant-Rouge palestinien tué dans une frappe israélienne | En direct

Vidéos d'otages israéliens à Gaza : Netanyahu, « consterné », s'entretient avec les familles

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est dit « consterné » par les dernières vidéos diffusées par le Hamas des otages israéliens dans la bande de Gaza et a parlé avec les familles, indique un communiqué officiel.

« Le Premier ministre a exprimé une profonde consternation face aux enregistrements diffusés par l'organisation terroriste Hamas et a déclaré aux familles que les efforts pour ramener tous nos otages se poursuivent et se poursuivront continuellement et sans relâche », selon ce communiqué de ses services, diffusé dans la nuit de samedi à dimanche.

La publication depuis jeudi par le Hamas et le Jihad islamique, son allié, de trois vidéos montrant deux otages, décharnés, a suscité un vif émoi en Israël et ravivé le débat sur la nécessité d'arriver au plus vite à un accord pour les libérer.

D'après le communiqué, M. Netanyahu « a eu une longue conversation ce soir avec les familles des otages, Rom Breslevski et Avyatar David », tous deux exhibés dans ces dernières vidéos. « La cruauté du Hamas n'a pas de limite », a-t-il commenté, toujours selon le bureau du Premier ministre.