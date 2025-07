Devant Aoun, le chef du Centcom salue le déploiement de l'armée au Liban-Sud

Le chef de l'État libanais Joseph Aoun s'est entretenu jeudi avec le chef du Commandement militaire américain au Moyen-Orient (Centcom), le général Michael Kurilla, qui a salué le déploiement de l'armée au Liban-Sud après la récente guerre entre Israël et le Hezbollah.

Cette visite intervient la veille du 80e anniversaire de l’armée libanaise, et alors que la question du désarmement du Hezbollah provoque des tensions au Liban.

Selon la présidence libanaise, la rencontre a porté sur « les positions constantes du président Aoun concernant le monopole des armes et les réactions suscitées à ce sujet, tant sur le plan intérieur qu’international ». Le chef de l'État a, dans ce cadre, souligné « la nécessité de renforcer le soutien américain à l’armée libanaise, qui reflète à elle seule la volonté des Libanais de voir leur pays libre, souverain et indépendant ».

Renforcer la coopération militaire

Les deux responsables ont également discuté de la situation au Liban-Sud. Le général Kurilla a salué « ce que l’armée libanaise a accompli jusqu’à présent, après son déploiement dans la plupart des villes et villages du Sud », affirmant attendre la fin de ce déploiement après le retrait des forces israéliennes qui conservent une présence au niveau de cinq points qu'elles jugent stratégiques. Il a aussi félicité M. Aoun à l’occasion de la fête de l’armée, avant d’aborder la coopération existante entre l’armée libanaise et l’armée américaine, ainsi que les moyens de la développer dans tous les domaines. Les deux hommes ont enfin abordé la situation en Syrie et l’évolution des relations entre les deux pays.

Jeudi, M. Aoun a tenu, à l'occasion des 80 ans de l'armée libanaise, un discours fort dans lequel il a souhaité que la troupe et les forces de sécurité soient les seules à détenir le monopole des armes « sur tout le territoire libanais » et ce « dès aujourd'hui », lançant ainsi des messages autant au Hezbollah, qu'il a appelé avec sa base à « faire le pari de l'État libanais » qu'à ses détracteurs, qu'il a exhorté à éviter « la provocation et la surenchère ».

Plus tôt dans la journée, le commandant en chef de l’armée libanaise, le général Rodolphe Haykal, a aussi reçu le chef du Centcom. Selon les informations du compte X de l’armée libanaise, les deux généraux ont discuté de la situation générale au Liban et dans la région, ainsi que des moyens de renforcer la coopération entre les armées libanaise et américaine.

Mercredi, Rodolphe Haykal avait réitéré son engagement à « préserver l’unité nationale », et souligné que « l'armée ne tolérera aucune tentative d'entraîner le Liban vers la sédition ».