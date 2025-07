Le chef de la diplomatie syrienne dit vouloir la Russie aux « côtés » de la Syrie

Le chef de la diplomatie syrienne a affirmé jeudi que son pays voulait avoir la Russie « à (ses) côtés », lors de sa première visite officielle à Moscou depuis la chute du président syrien Bachar el-Assad en décembre, dont le Kremlin était l'un des principaux alliés.

« C'est une période remplie de défis et de menaces. Mais c'est aussi l'occasion de construire une Syrie unie et forte. Et, bien sûr, nous souhaitons que la Russie soit à nos côtés sur cette voie », a déclaré le ministre Assaad el-Chaibani à son homologue russe Sergueï Lavrov, selon une traduction en russe de ses propos.

La Russie était un grand soutien de Bachar el-Assad, qui s'y est réfugié après sa chute. Elle était venue à son secours en 2015 en intervenant militairement en Syrie, participant à la répression impitoyable des rebelles, notamment en menant des frappes aériennes dévastatrices. Mais le nouveau pouvoir syrien, résolument appuyé par les États-Unis, a maintenu les ponts avec la Russie.

Lors de sa visite, Assaad el-Chaibani doit notamment évoquer le sort de deux bases militaires que la Russie maintient et souhaite conserver en Syrie, la base navale de Tartous et l'aérodrome militaire de Hmeimim situés sur la côte. Sergueï Lavrov a lui assuré jeudi que la Russie était « prête à fournir au peuple syrien toute l'aide possible pour la reconstruction post-conflit ».