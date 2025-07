Le plan franco-saoudien pour un État palestinien parvient à rallier certains réfractaires

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google

Le ralliement de certains pays était loin d’être acquis. « Il s’agit d’une étape historique qui reflète un consensus international croissant », a néanmoins déclaré le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Fayçal ben Farhane, lundi 28 juillet, à l’ouverture de la conférence internationale sur une solution à deux États organisée par Paris et Riyad. Mercredi, à l’issue de la réunion étalée sur deux jours, un nombre croissant de pays occidentaux qui n’avaient pas encore reconnu d’État palestinien ont annoncé qu’ils envisageaient de changer de position lors de l’Assemblée générale de l’ONU à New York, en septembre prochain, dans le sillage de l’annonce du président Emmanuel Macron. Une initiative qualifiée de « coup de publicité » selon le président américain Donald Trump, mais dont la France et l’Arabie saoudite attendent des...