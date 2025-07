Comme Rana Hatem Slim, choisir le bonheur…

C’est à la suite de la tragédie du 4 août 2020 que Rana Hatem Slim s’est mise à peindre. « L’envie de m’y mettre m’est venue soudainement. Sans doute pour extérioriser ce trop-plein émotionnel dans lequel m’avait mise la double explosion au port », confie-t-elle à L’Orient-Le Jour. Armée de son pinceau et de ses tubes de peinture à l’acrylique, elle commence par jeter sur toile tout ce qui lui traverse l’esprit de manière spontanée. Les premières œuvres sont sombres, à l’image de son humeur et de son regard posé sur une ville dévastée. Mais la jeune femme ne veut pas se laisser enfermer dans le désespoir. Elle décide de « choisir malgré tout le bonheur. De rechercher la magie partout », dit-elle.

Armée d'une palette de couleurs vives, solaires et lumineuses, elle se jette alors dans une pratique artistique qui fait la part belle aux émotions positives. En canalisant de la sorte ses sentiments et ressentis, Rana Hatem Slim se fait non seulement du bien à elle-même, mais cherche aussi à établir une connexion avec les autres. « Je suis heureuse quand, en découvrant mes toiles, certaines personnes me disent qu'elles y trouvent des résonances avec ce qu'elles vivent ou traversent », signale celle qui accroche une douzaine d'acryliques à Gemspace, une boutique-galerie de la rue Gouraud exclusivement dédiée à la promotion des œuvres d'artistes libanais. Après avoir participé, au cours de ces dernières années, à des expositions collectives « à Barcelone, Paris, Milan et Singapour », cette nouvelle artiste – qui est également à la tête d'une agence de communication digitale – présente pour la première fois au Liban ses œuvres, desquelles émergent, comme d'un champ vaporeux de couleurs, des fleurs, des papillons et mille soleils… *Gemspace, Gemmayzé, rue Gouraud, jusqu'au 20 août.

