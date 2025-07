Deux organisations de défense des droits humains sont les premières voix israéliennes à accuser Israël de génocide

Deux organisations israéliennes de défense des droits humains ont affirmé qu'Israël commettait un génocide contre les Palestiniens à Gaza, devenant ainsi les premières forces actives importantes de la société israélienne à porter cette accusation très grave contre l'État, qui la nie avec véhémence.

Les organisations B'Tselem et Physicians for Human Rights Israel ont publié leurs rapports lors d'une conférence de presse à Jérusalem, affirmant qu'Israël menait « une action coordonnée et délibérée visant à détruire la société palestinienne dans la bande de Gaza ».

« Le rapport que nous publions aujourd'hui est un rapport que nous n'aurions jamais imaginé devoir rédiger », a déclaré Yuli Novak, directeur exécutif de B'Tselem. « La population de Gaza a été déplacée, bombardée et affamée, privée de toute humanité et de tous ses droits. »

Physicians for Human Rights Israel s'est concentré sur les dommages causés au système de santé de Gaza, déclarant : « Les actions d'Israël ont détruit l'infrastructure sanitaire de Gaza de manière calculée et systématique ».

Israël a repoussé les accusations de génocide depuis le début de la guerre à Gaza, y compris une affaire portée devant la Cour internationale de justice de La Haye par l'Afrique du Sud, que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a qualifiée d'«outrageante».

L'Etat hébreu a toujours affirmé que ses actions étaient justifiées au titre de la légitime défense et que le Hamas était responsable des dommages causés aux civils, du refus de libérer les otages et de se rendre, ainsi que de ses opérations dans des zones civiles, ce que le groupe nie.

Un porte-parole du gouvernement israélien a qualifié d'« infondées » les allégations formulées par les groupes de défense des droits de l'homme. « Il n'y a pas d'intention, (ce qui est) essentiel pour l'accusation de génocide (...) il est tout simplement illogique qu'un pays envoie 1,9 million de tonnes d'aide, dont la majeure partie est constituée de nourriture, s'il a l'intention de commettre un génocide », a déclaré le porte-parole David Mencer.

L'armée israélienne a également rejeté les conclusions du rapport, les qualifiant de « sans fondement ». Elle a déclaré qu'elle respectait le droit international et prenait des mesures sans précédent pour éviter de nuire aux civils, tandis que le Hamas les utilisait comme « boucliers humains ».

Israël a lancé sa guerre à Gaza après que des miliciens dirigés par le Hamas ont attaqué des communautés israéliennes de l'autre côté de la frontière le 7 octobre 2023, tuant 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et emmenant 251 otages à Gaza. Israël a souvent qualifié de génocide, ce jour le plus meurtrier pour les Juifs depuis l'Holocauste, pendant la deuxième guerre mondiale..

Depuis lors, l'offensive israélienne a tué près de 60 000 personnes à Gaza, la plupart des civils, selon les responsables sanitaires de Gaza, réduit une grande partie de l'enclave en ruines et déplacé la quasi-totalité de la population, qui compte plus de deux millions d'habitants.

Les accusations de génocide ont une gravité particulière en Israël en raison des origines de ce concept dans les travaux des juristes juifs à la suite de l'Holocauste nazi. Les responsables israéliens ont déclaré par le passé que l'utilisation de ce mot contre Israël était diffamatoire et antisémite.

Lorsque Amnesty International a déclaré en décembre qu'Israël avait commis des actes de génocide, le ministère israélien des Affaires étrangères a qualifié l'organisation internationale de défense des droits humains d'« organisation déplorable et fanatique ».

La Convention sur le génocide de 1948, adoptée à l'échelle mondiale après le massacre des Juifs par les nazis, définit le génocide comme « des actes commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux ».

La situation des Palestiniens retient l'attention

Dans un café de Jérusalem, Carmella, une enseignante de 48 ans dont les grands-parents ont survécu à l'Holocauste, s'est dite bouleversée par les souffrances qui se déroulent à une heure de route de là, à Gaza. « En tant qu'Israélienne et Juive, j'ai du mal à regarder ces images sans ressentir une immense compassion et une profonde horreur, pour être honnête. Je suis horrifiée. »

L'attention internationale sur le sort des Palestiniens à Gaza s'est intensifiée ces dernières semaines, les agences des Nations unies affirmant que le territoire est à court de nourriture. Israël, qui contrôle tous les approvisionnements à Gaza, affirme avoir laissé entrer suffisamment de nourriture et reproche à l'ONU de ne pas l'avoir distribuée.

L'État hébreu a bloqué tous les approvisionnements en mars pendant près de trois mois, avant de rouvrir le territoire en mai, mais avec des restrictions qu'il juge nécessaires pour empêcher que l'aide ne tombe entre les mains du Hamas. Depuis lors, ses forces ont tué des centaines de Gazaouis qui tentaient de se rendre sur les sites de distribution de nourriture, selon les Nations unies.

Israël a annoncé ces derniers jours des mesures visant à augmenter l'aide humanitaire, notamment la suspension des combats dans certaines zones, l'autorisation de ponts aériens pour acheminer la nourriture et la mise en place de couloirs plus sûrs pour l'aide humanitaire.

Tout au long du conflit, les médias israéliens ont eu tendance à se concentrer principalement sur le sort des otages israéliens à Gaza. Les images largement diffusées dans d'autres pays montrant les destructions et les victimes sont rarement diffusées à la télévision israélienne.

Cette situation a commencé à changer, les images récentes d'enfants affamés ont un peu plus d'impact, a déclaré Oren Persico, de The Seventh Eye, un groupe qui suit les tendances dans les médias israéliens. « Les choses évoluent très lentement », a-t-il déclaré. « On voit apparaître des fissures ». Mais il ne s'attendait pas à ce que l'accusation de génocide provoque un changement majeur dans les mentalités : « La perception israélienne est la suivante : « Que voulez-vous de nous ? C'est la faute du Hamas, s'il déposait les armes et libérait les otages, tout cela pourrait être terminé ».

Dans un éditorial publié dimanche dans le Jerusalem Post, Dani Dayan, président du mémorial de l'Holocauste Yad Vashem, a déclaré qu'il n'était pas exact d'accuser Israël de commettre un génocide. « Mais cela ne signifie pas que nous ne devons pas reconnaître les souffrances des civils à Gaza. De nombreux hommes, femmes et enfants sans aucun lien avec le terrorisme subissent des destructions, des déplacements et des pertes », a-t-il écrit. « Leur détresse est réelle, et notre tradition morale nous oblige à ne pas l'ignorer. »





*Cet article est une traduction d'une dépêche de Reuters publiée en anglais